Schutz vor Elektrosmog und 5G: Körper und Energiefeld gezielt stärken

Artikel von Christian Dittrich-Opitz

Der Anhänger und die Einlegesohlen von Black Stone Protection schützen vor Elektrosmog und 5G, indem sie Körper und Lebensenergien wiederstandsfähiger gegen alle Arten technischer EMF machen. Wie das funktioniert erklärt dieser Artikel.

Zwar fokussiere ich in diesem Artikel auf Anhänger und Einlegesohlen, hole dabei jedoch ein wenig aus. Das ist meiner Meinung notwendig, damit klar wird, dass die Wirkung der einzelnen Produkte unterschiedlich ist und sich ihre Wirkung in dieser Unterschiedlichkeit ideal ergänzt.

Ich sehe Anhänger, Einlegesohlen und Chips von Black Stone Protection als eine funktionelle Einheit, die erst zusammengenommen ihre einzigartige Wirkung entfaltet.

In diesem Artikel stelle ich die Chips von Black Stone Protection ausführlich vor.



Eine Verbindung mit dem unerschöpflichen Potenzial an Ordnung und Harmonie

Die folgenden Ausführungen beruhen auf physikalischen Modellen, die theoretisch erklären, was diese Produkte praktisch tun. Was sie praktisch für jeden Einzelnen von Euch tun können, kann jeder unmittelbar fühlen, z.B. wenn er mit einem Handy telefoniert, das mit einem energetisierten Chip ausgestattet ist.

Nun also zur theoretischen Erklärung.



Das Universum ist eine Torus-produzierende Fabrik

Unser physikalisches Universum besteht nach den aktuellen Erkenntnissen der Astrophysik vor allem aus dunkler Energie bzw. dunkler Materie. Ohne sie gäbe es die uns bekannte Energie und Materie nicht. In dieser dunklen Energie steckt ein unerschöpfliches Potenzial an Ordnung und Harmonie.

Lebende Organismen sowie natürliche chemische Elemente, Moleküle und komplexe Strukturen stehen mit dunkler Energie und Materie in Verbindung. Dies geschieht durch ein Energiefeld, das Torus genannt wird. Alle natürlichen individuellen Formen existieren in einem eigenen Torusfeld, ganz gleich, ob es sich um Galaxien, einzelne Sterne und Planeten oder lebende Organismen und Atome handelt. Im Mittelpunkt der Zentralachse eines Torus ist ein Nullpunkt – er bildet den Zugang zu dunkler Energie und Materie. Auf die menschliche Form bezogen ist der Mittelpunkt des Torus das Herzzentrum. Dies ist übrigens auch der Bereich, auf den alle Menschen, unabhängig von ihrem kulturellen Hintergrund, mit dem Finger deuten, wenn sie auf sich selbst zeigen.

Wenn der Torus eines lebendigen Organismus einen freien Energiefluss aufweist, ist der Zugang zur ordnenden Kraft von dunkler Energie und Materie offen. Damit sind die Voraussetzungen zur Selbstregulation des Körpers gegeben. Treten hingegen Blockaden im Energiefluss eines Torus auf, ist die Anbindung an diese inhärente Ordnung gestört.

In dunkler Energie steckt ein unerschöpfliches Potenzial an Ordnung und Harmonie, dass die Produkte von Black Stone Protection anzapfen



Schungit besitzt ein besonders kraftvolles Torusfeld

Manche natürlichen Elemente haben ein besonders kraftvolles Torusfeld mit einer sehr starken Anbindung an dunkle Energie bzw. Materie. Schungit ist ein solches Element. Die Anordnung seiner Kohlenstoffatome sorgt für das Hervorbringen dieses sehr besonderen Torusfeldes.

Anmerkung: Die natürliche Anordnung der Kohlenstoffatome im Schungit ist kugelförmig, äußerst symmetrisch, überaus stabil und erinnert der Form nach an die „geodätischen Kuppeln“, wie sie vom Architekten Richard Buckminster Fuller konstruiert wurden. Wegen dieser Ähnlichkeit werden sie auch als „Fullerene“ bezeichnet.

Aufgrund seines Torus kann Schungit u.a. als unerschöpfliches Antioxidans wirken. Das bedeutet, dass Schungit im Unterschied zu einem Antioxidans aus beispielsweise der Nahrung unbegrenzt freie Radikale neutralisieren kann – ohne sich selbst zu verbrauchen! Dies ist möglich, weil Schungit bei Bedarf aus dunkler Energie bzw. Materie exakt so viele Elektronen hervorgehen lässt, wie notwendig sind, um im Gleichgewicht zu bleiben (sich also selbst nicht zu erschöpfen).



Die Fähigkeiten von Schungit werden potenziert

Das Energetisierungsverfahren, dass bei allen Produkten von Black Stone Protection zum Einsatz kommt, baut ein Skalarwellenfeld auf, mit dem ein Torus erzeugt wird, der die inhärenten Eigenschaften des Schungits dauerhaft verstärkt. Gegenwärtig ist mir kein vergleichbares Verfahren bekannt, das eine ähnlich starke Anbindung an die ordnende Kraft aus dunkler Energie und Materie ermöglicht.

Schungit von Black Stone Protection strukturiert ein technisches EMF-Feld neu und macht es dadurch biokompatibel

Energetisierter Schungit ist in der Lage, ein technisch erzeugtes EMF-Feld neu zu strukturieren, so dass es – und das ist entscheidend –, eine grundlegend andere Wirkung auf biologische Organismen hat. Wie grundlegend anders diese Wirkung ist, beweisen Propriozeptionstests, kinesiologische Tests nach Dr. Klinghardt und Dunkelfeldmikroskopie-Aufnahmen eindrücklich. In diesem Artikel bin ich ausführlich auf diese Wirkungsnachweise eingegangen.

Die Nuggets von Black Stone Protection versetzen Wasser zurück in den idealen Zustand und …



Black Stone Protection schützt ganzheitlich

Ausgehend von dem soeben Gesagten, erfüllen die Produkte von Black Stone Protection im Wesentlichen zwei Aufgaben:

Direkt auf einem Elektrogerät angebracht verbinden die Chips von Black Stone Protection die von diesem Gerät erzeugten EMF mit dem Feld dunkler Energie und Materie. Dadurch werden die technisch erzeugten EMF, die im Gegensatz zu natürlichen Energien keine eigene Regulation in Richtung von Ordnung und Harmonie in sich tragen, in einen Zustand überführt, der für biologische Organismen sehr gut verträglich ist. Diese Wirkung verhindert, dass EMF aus technischen Quellen unseren Organismus unter Stress setzen, bleibt aber auf die EMF-Quellen beschränkt, die mit einem energetisierten Chip neutralisiert wurden! Der Handymast in 200m Entfernung, der WLAN-Router des Nachbarn und die vielen SpaceX-Satelliten bringen weiterhin unzählige EMF in unser Lebensumfeld. Aus diesem Grund ist die zweite Wirkung von ebenfalls enormer Wichtigkeit: Anhänger und Einlegesohlen wirken direkt auf Körper und Energiefeld ein. Sie machen sie widerstandsfähiger gegen alle EMF aus technischen Quellen, indem sie den Zugang unseres Körpers zum ordnenden Feld dunkler Energie und Materie verstärken. Dadurch werden nicht nur die schädigenden Auswirkungen technischer EMF auf unseren Organismus minimiert, gleichzeitig werden unsere Lebensenergien gestärkt! (Ähnlich wirken Pyramide und Kugel, die Schlaf-, Wohn- und Arbeitsräume in unmittelbarer Umgebung harmonisieren.)

Nutzen wir beide Wirkungen, haben wir ideale Voraussetzungen, um in einer energetisch belasteten Umwelt zurück zu einer nachhaltig gesunden Lebensenergie zu finden. Konkret heißt das: Erschöpfung, Schlafstörungen, mangelnde Regenerations- und Leistungsfähigkeit, verminderte Konzentration sowie Verdauungsstörungen und Leaky Gut (entzündliche Darmerkrankungen) können sich Schritt für Schritt verbessern.

Die beiden wichtigsten Produkte für die direkte Stärkung des Organismus sind:

Anhänger Einlegesohlen

Zunächst möchte ich einen Blick auf die energetisierten Einlegesohlen werfen.



Die Wirkung der Einlegesohlen

Die Einlegesohlen bestehen aus Leder, in das energetisierter Schungit eingearbeitet ist.

Alle traditionellen Medizinsysteme wie z.B. Ayurveda oder TCM beschreiben, dass die inneren Organe eine Entsprechung durch Fußreflexzone finden. Die guten Effekte der Fußreflexzonen-Massage auf die Organfunktionen zeigen diesen Zusammenhang deutlich auf, ebenso die Tatsache, dass sich die Funktionsstörung eines Organs als Schmerz in der entsprechenden Fußreflexzone äußert. Tragen wir nun die Einlegesohlen mit energetisiertem Schungit an den Füßen, werden alle Organe an die ordnende Kraft dunkler Energie bzw. Materie angebunden. Dadurch können sowohl die physiologischen Organfunktionen wie auch die Regeneration der Organe insgesamt sehr wirksam unterstützt werden.

Außerdem unterstützen die Einlegesohlen den venösen Rückfluss des Bluts von den Füßen zum Herzen (Blutzirkulation). Dieser Blutfluss kann durch langes Stehen oder körperliches Training vermindert werden. Daher eignen sich die Einlegesohlen ideal für

Menschen, die beruflich viel Stehen müssen und

Sportler bei jeder Art von Training und Wettkampf, bei denen Schuhe getragen werden.

Viele meiner Klienten, die sich die Einlegesohlen gekauft haben, berichten außerdem über ein generell „frisches Gefühl“ – selbst nach stundenlangem Laufen, Stehen und Arbeiten und über einen Kraftzuwachs bei Energieübungen (QiGong, TaiChi, Yoga) sowie Sport.

Die Einlegesohlen besitzen zusätzlich antibakterielle Eigenschaften, neutralisieren unangenehme Gerüche, wirken wärmend sowie stoffwechselaktivierend.

Und nun zum Anhänger.



Die Wirkung des Anhängers

Der Anhänger besteht aus energetisiertem Edelschungit. Edelschungit enthält besonders viele sogenannte „Fullerene“, die eine einzigartige Molekülstruktur besitzen. Er wirkt dadurch besonders kraftvoll und nachhaltig.

Der Anhänger besteht aus reinem Edelschungit und wird idealerweise auf Höhe des Herzens und/oder Solar Plexus getragen, wo unser feinstoffliches System besonders empfänglich ist für energetische Einflüsse. Wenn dieser Bereich disharmonischen EMF ausgesetzt ist, werden unsere Selbstwahrnehmung und damit die Wahrnehmung der Welt unbewusst von Stressfaktoren mitgeprägt. Die Folge: Es entsteht eine Art von „Stress-Grundrauschen“, das unser Leben, unser Agieren und Reagieren, maßgeblich beeinträchtigt. Die Ursache, dass heutzutage so viele Menschen permanent unter emotionalem und mentalem Stress leiden, liegt meiner Ansicht nach (auch) hier begründet.

Wird der Anhänger auf Höhe des Herzens und/oder Solar Plexus getragen, fördert er unsere gesundheitliche Grundregulation, harmonisiert unser Nervensystem, stärkt unser Immunsystem und unterstützt unsere Regenerationsfähigkeit sowie unseren Schlaf.

Viele meiner Klienten, die sich einen Anhänger gekauft haben berichten außerdem von verbesserter körperlicher und mentaler Ausdauer, besserer Verdauung und einer verbesserten Fähigkeit, von gesunder Nahrung und guten Nahrungsergänzungen zu profitieren.

Mit dem Anhänger unterstützen wir insgesamt ein energetisch gesundes Herzzentrum. Zudem wird unser Solar Plexus gestärkt, der uns laut Körperpsychotherapien, Yoga und QiGong hilft, eine gesunde Abgrenzung aufrechtzuerhalten.



Anhänger und Einlegesohlen als Synergie

Durch die kombinierte Nutzung von Einlegesohlen und Anhänger decken wir die wichtigsten energetischen Bereiche unseres Körpers ab und versorgen ihn auf sehr umfassende Weise mit Ordnung und Harmonie: Wenn die inneren Organe von den Fußreflexzonen und der Blutkreislauf von den Füßen aus mit ordnender Energie versorgt werden, tragen Meridiane und Blutgefäße diese Energie nach oben in unseren Körper.

Wenn zusätzlich ordnende Energie auf den energetischen Mittelpunkt des Körpers, d.h. unseren Herz- bzw. Solar Plexus-Bereich, einwirkt, potenzieren sich die Wirkungen von Anhänger und Einlegesohlen gegenseitig – und um ein Vielfaches. Das ist tatsächlich spürbar!

Zusammen stark: Anhänger, Einlegesohlen und Chips von Black Stone Protection gehören zusammen



Testungen und Feedback meiner Klienten

Leider leben wir in einer Welt, die in Bezug auf disharmonische energetische Einflüsse viel zu viel zu bieten hat. Um also langfristig gesund, voller Elan, Energie und Tatendrang und gleichzeitig erholt, ausgeglichen und widerstandsfähig zu bleiben, müssen wir unseren Körper unterstützen. Das geht meiner Meinung nach am besten mit einer Kombination aus Anhänger und Einlegesohlen sowie einem oder mehreren Chips für die wichtigsten Endgeräte.

In meiner Ausbildung zum Berater für bioelektrische Gesundheit haben wir die Produkte von Black Stone Protection ausführlichen Tests unterzogen. Die besten Ergebnisse werden erzielt, wenn Anhänger, Einlegesohlen und Chips gleichzeitig im Einsatz sind.

Viele meiner Klienten, die sich selbst als elektrosensibel einstufen, bestätigen diese Einschätzung.

