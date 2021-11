Natürlich intelligent: Wie ein speziell energetisierter Schungit vor Elektrosmog und 5G schützt

Artikel von Christian Dittrich-Opitz

Die Black Stone Protection-Produkte wirken reorganisierend auf elektromagnetische Felder (kurz EMF), weil sie einen starken Zugang zu dunkler Energie ermöglichen. Genau in diesem Punkt unterscheidet sich das Black Stone Protection-Wirkungsprinzip von vielen anderen Produkten, die über harmonische Frequenzen und Energiefelder wirken.

Zum tatsächlichen Neutralisieren von Elektosmog und 5G (Schutz vor Elektrosmog und 5G) brauchen wir ein „neues“ Wirkungsprinzip. Dieses Prinzip muss disharmonische Energieformen, die keine natürliche Eigenregulation zu einem geordneten Zustand hin besitzen – so wie die EMF der modernen digitalen Technologie – nachhaltig an das ordnende Prinzip binden, das aller sichtbarer Materie und Energie zugrunde liegt.

Der Physiker David Bohm sprach in diesem Zusammenhang von „impliziter Ordnung“. Andere Physiker sprechen von „Nullpunktenergie“. Astrophysiker gehen noch einen Schritt weiter: Sie sagen, dass sich hinter der Nullpunktenergie „dunkle Energie“ und „dunkle Materie“ befinden, die pures Potenzial für Ordnung sind.

Dunkle Energie ist pures Potenzial für Ordnung



Das Energetisierungsverfahren von Black Stone Protection

Der Nullpunkt als Zugang

Die Anbindung an das ordnende Potenzial erfolgt durch ein Energiefeld, das als Torus bekannt ist. Alle natürlichen individuellen Formen existieren in einem eigenen Torus-Feld, ganz gleich, ob es sich um Galaxien, Sterne und Planeten oder lebende Organismen und Atome handelt.

Im Mittelpunkt der Zentralachse eines Torus existiert ein Nullpunkt. Dieser bildet den Zugang zu dunkler Energie und Materie.

Auch in alten Mythologien finden sich viele Hinweise auf dieses pure Potenzial, vor allem in den Veden und im Taoismus:

Dunkelheit innerhalb der Dunkelheit – das Tor zu allem Verstehen

Dieser Satz stammt aus dem ersten Vers des Tao Te Ching. Mit „Dunkelheit innerhalb der Dunkelheit“ ist sehr wahrscheinlich die dunkle Energie innerhalb des Nullpunkts gemeint und „verstehen“ bedeutet im Taoismus immer „Harmonie, Ordnung“, nicht nur kognitives Verstehen.

Das Wirkprinzip der Black Stone Protection-Produkte basiert auf diesem Wissen und macht es auf einzigartige Weise für uns Menschen nutzbar.



Ein skalarwellenbasiertes Energetisierungsverfahren

Schungit hat als ein Kohlenstoffmineral eine Besonderheit: Es löst elektromagnetische Wellen innerhalb des Planckschen Zeitquantums auf und ermöglicht bei ihrer Re-Organisation in ihre Wellenform eine qualitative Veränderung.

Wird Schungit mit einem skalarwellenbasiertern Energetisierungsverfahren in dieser Wirkung um ein Vielfaches verstärkt, so erhält man eine einzigartige Substanz, die nachweislich Elektrosmog in eine für lebendige Körper nützliche Form umwandelt.

Energetisierter Schungit ist in der also Lage jedes technisch erzeugte EMF-Feld neu zu strukturieren, so dass es eine grundlegend andere Wirkung auf biologische Organismen hat. Wie grundlegend anders diese Wirkung ist, beweisen Propriozeptionstests, kinesiologische Tests nach Dr. Klinghardt und Dunkelfeldmikroskopie-Aufnahmen eindrücklich. Im einführenden Artikel zu Black Stone Protection bin ich ausführlich auf diese Wirkungsnachweise eingegangen.

Es sind also Torus, die dadurch mögliche Anbindung technischer EMF an dunkle Energie sowie die hierbei initiierte Neustrukturierung, die uns effektiv vor Elektrosmog und 5G schützen.

Produkten von Black Stone Protection sind mit einem Torus ausgestattet, der jedes künstliche EMF-Feld neu strukturiert, so dass es seine potentiell gesundheitsgefährdende Wirkung auf biologische Organismen verliert



Dunkelheit ist die Basis für Licht

Manchmal werde ich etwas erschrocken gefragt, ob dunkle Energie etwas Positives sein kann. Zu viele Menschen assoziieren noch immer nur Negatives mit dem Begriff der Dunkelheit. In diesem Punkt existiert eine starke kulturelle Konditionierung. Auf seine unnachahmlich humorvolle Art und Weise wurde das von Muhammad Ali ausgedrückt:https://www.youtube.com/embed/HZQenvJ7znE?feature=oembed

Die Liste an Beispielen ist lang: Am schwarzen Freitag begann die Weltwirtschaftskrise, Schwarzsehen, Schwarzmalen, dunkle Nacht der Seele, Melancholie (wörtlich „schwarze Galle“), düstere Prognosen, „ein schwarzer Tag in der Geschichte…“ usw.

Schauen wir jedoch einfach mal in Nachthimmel, dann können wir uns folgende Frage stellen:



Was überwiegt, die Dunkelheit oder die Lichter der Sterne?

Unser Universum besteht in Bezug auf sichtbares Licht aus sehr viel mehr Dunkelheit – mit Lichtpunkten von Sternen darin eingebettet. Und das ist auch am strahlend hellen Tag der Fall, denn das Sonnenlicht flutet unser Universum nicht, sondern erzeugt erst in Wechselwirkung mit der Erdatmosphäre den hellen Tag. Würden wir an einem hellen Tag nach oben steigen, bis wir die Erdatmosphäre verlassen, so wäre die Sonne nur noch ein kleiner Lichtball in einem ansonsten überwiegend dunklen Universum.

Diese sichtbaren Proportionen von Dunkelheit zu Licht entsprechen dem Verständnis der Astrophysik. Der US-amerikanische Astrophysiker und Kosmologe Neil de Grasse Tyson drückt es wie folgt aus:



Dunkelheit ist pures Potenzial für Erneuerung

Dunkle Energie ist der Bereich der Auflösung und Neuentstehung von allen Energieformen: So verschluckt ein schwarzes Loch zwar Sterne, doch gleichzeitig ermöglicht es die Geburt neuer Sterne.

Daher ist Dunkelheit pures Potenzial für Erneuerung. Und dieses Prinzip ist nutzbar. Black Stone Protection hat es nutzbar gemacht.

In der vedischen Kultur, aus deren Wissensschatz viel Inspiration für die Entwicklung der Black Stone Protection-Produkte kam, wird die Dunkelheit gefeiert, so z.B. während des Mahashivaratri-Fest, wörtlich „die dunkle Nacht Shivas“. Auch Krishna, der beliebte Avatar und weise Lehrer der Bahagavad Gita trägt die Wertschätzung der Dunkelheit in seinem Namen: „Krishna“ heißt „schwarz“.



Wo kann ich die Produkte kaufen?

Die Produkte von Black Stone Protection zum Schutz vor und Neutralisieren von Elektosmog und 5G findet Ihr bei Amrita sowie anderen ausgewählten Online-Händlern wie z.B. Regenbogenkreis und Raum&Zeit.

Ich habe die Produkte von Black Stone Protection an mir und einigen hundert Klienten bzw. Ausbildungsteilnehmern ausgiebig getestet. Daher empfehle ich sie aus voller Überzeugung.

Aktuell sind folgende Produkte erhältlich:

Energetisierter Chip Small zur Entstörung von kleineren Geräten, wie z.B. Lampen mit Dimmer, Babyphone, Hörgeräte und Fitnesstracker.

wie z.B. Lampen mit Dimmer, Babyphone, Hörgeräte und Fitnesstracker. Energetisierter Chip Large zur Entstörung von größeren Geräten, wie z.B. Smartphones, Tablets, Laptops, Desktops, WLAN-Router, WLAN-Repeater (Verstärker), Schnurlostelefone (DECT), Drucker, Lautsprecher, Spielkonsolen und Controller, Geräte mit „Amazon Echo“ oder „Alexa“, sämtliche „intelligenten Geräte“ (Stichwort „Smart Home“), Fernseher sowie intelligente Zähler für Strom, Gas oder Wasser.

wie z.B. Smartphones, Tablets, Laptops, Desktops, WLAN-Router, WLAN-Repeater (Verstärker), Schnurlostelefone (DECT), Drucker, Lautsprecher, Spielkonsolen und Controller, Geräte mit „Amazon Echo“ oder „Alexa“, sämtliche „intelligenten Geräte“ (Stichwort „Smart Home“), Fernseher sowie intelligente Zähler für Strom, Gas oder Wasser. Energetisierte Einlegesohlen zur Unterstützung und Regeneration von Organen und Organfunktionen.

Energetisierter Anhänger aus Edelshungit zur Förderung, Harmonisierung und Stärkung von gesundheitlicher Grundregulation, Nervensystem, Immunsystem, Regenerationsfähigkeit und Schlaf.

Energetisierte Nuggets zur Wasserenergetisierung und zum Schutz vor 5G.

und zum Schutz vor 5G. Energetisierte Pyramide und Kugel zur Harmonisierung und Energetisierung von Wohn-, Arbeits- und Schlafräumen.



Die einzelnen Produkte ergänzen sich untereinander ideal und bieten zusammengenommen einen wirklich effektiven Schutz vor Elektrosmog und 5G. Auf den folgenden Seiten stelle ich die einzelnen Produkte und ihre Wirkungsweise detailliert vor:



Ich sehe Anhänger, Einlegesohlen und Chips von Black Stone Protection als eine funktionelle Einheit, die erst zusammengenommen ihre einzigartige Wirkung entfalten. Ich benutze bzw. trage diese Produkte also zusammen.

