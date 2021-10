Einzigartig: Schutz vor und Neutralisieren von Elektrosmog und 5G mit energetisiertem Schungit

Artikel von Christian Dittrich-Opitz

Endlich gibt es eine Produktepalette, die wirklich nachhaltig vor Elektrosmog und 5G schützen kann. Der Grund: ein speziell energetisierter Schungit.

Ich beobachte und analysiere das Angebot an Produkten zum Schutz vor und Neutralisieren von Elektosmog und 5G seit 1994. In all dieser Zeit habe ich unzählige Produkte nicht nur selbst ausprobiert, sondern auch selbst getestet und zum Testen weitergegeben. Darüber hinaus sammle und werte ich seit vielen Jahren das Feedback meiner Klienten zu Produkten diverser Hersteller aus.

Letztes Jahr nun kamen die Produkte von Black Stone Protection auf dem Markt. Damit existiert eine Produktpalette, mit der man sich meiner festen Überzeugung nach wirklich nachhaltig vor den Auswirkungen von Elektrosmog und 5G schützen kann. Der Grund: Das einzigartige am Wirkprinzip dieser Produkte.

Bevor ich jedoch auf das Wirkprinzip zu sprechen komme, muss ich zunächst das Problem künstlich erzeugter EMF (EMF = Elektromagnetische Felder) erklären.



Das Problem künstlich erzeugter elektromagnetischer Felder

Wir leben in einem Meer pulsierender EMF

Elektromagnetische Felder aus technischen Quellen zählen zu den ganz großen Gesundheitsrisiken unserer Zeit. Der Hauptgrund dafür liegt in dem wesentlichen Unterschied zwischen der Bio-Elektrizität unserer Körper und dem technisch erzeugten Wechselstrom.

Jede biologische Zelle ist eine organische Gleichstrom-Batterie. Daher benötigen alle chemischen Stoffwechselprozesse ein elektromagnetisches Umfeld des Gleichstroms. Das Problem: Seit Nikolai Teslas Erfindung des „Wechselstrom-Polyphasengenerators“ vor rund 130 Jahren umgibt ein immer dichteres Wellenmeer von pulsierenden EMF die Erde. Pulsierend, weil Wechselstrom in Europa 50-mal (in den USA 60-mal) pro Sekunde die Pole wechselt.



EMF verursachen Chaos in unseren Zellen

Unsere Zellen, die als Gleichstrombatterien funktionieren müssen, weil Polwechsel in der Natur nicht vorgesehen sind, reagieren auf pulsierende EMF mit einer massiven Öffnung der spannungsgesteuerten Calcium-Kanäle. Die durch elektrische Spannung modulierte Steuerung, die dafür sorgt, dass deutlich mehr Calcium außerhalb als innerhalb der Zelle ist, wird durch ein pulsierendes EMF völlig aus dem Takt gebracht. Die Folge: ein massiver, so niemals vorgesehener Einstrom von Calciumionen in die Zelle. Dieser Einstrom sorgt für elektrisches Chaos. Das Ergebnis sind freie Radikale: Peroxynitrit, Superoxid und Carbonatradikale.

In diesem Artikel gehe ich ausführlich auf typische, durch Elektrosmog und 5G hervorgerufene Symptome ein.

EMF aus künstlichen Quellen stürzen die Zelle in elektromagnetisches Chaos und lösen die Produktion schädigender freier Superradikale aus

Um sich vor freien Radikalen zu schützen, muss die Zelle ihre stärksten Gegenmaßnahmen ergreifen. Die Waffen der Zelle gegen freie Radikale sind:

im Wachzustand NAD–Enzyme

im Schlafzustand Melatonin



Symptome von Elektrosmog: Vitalität und Wohlbefinden leiden

NAD (Nikotinamid Adenin Dinukleotid) ist ein sehr kraftvoller Radikalfänger. Die eigentliche Aufgabe von NAD besteht allerdings darin, andere Enzyme in die Lage zu versetzen, Zellmembranen, DNA und Mitochondrien zu reparieren. Wenn die Zelle jedoch gezwungen wird, einen erheblichen Teil ihrer NAD-Enzyme zu verbrauchen, um die Folgen von Elektrosmog abzupuffern, geht das direkt auf Kosten von Vitalität und Wohlbefinden.



Symptome von Elektrosmog: Erholsamer Schlaf wird immer schwieriger

Auch Melatonin ist eigentlich nicht dazu da, um EMF-induzierte freie Radikale abzufangen, sondern um einen gesunden und guten Schlaf zu garantieren, unsere Stimmung zu fördern und unsere Stressresilienz (Widerstandsfähigkeit gegenüber Stress) zu unterstützten. Wird Melatonin hingegen als Antioxidans verschwendet, ist der Schlaf weniger erholsam und das Morgengrauen wird zum Grauen, weil man erschöpft aufstehen muss.

Diffuse Symptome, aber kein konkretes Krankheitsbild

Das Gefühl, zwar zu funktionieren, aber nicht mehr wirklich lebendig zu sein, ist heutzutage eher die Norm als die Ausnahme. Elektrosmog ist eine Hauptursache dafür, denn durch den Mangel an NAD-Enzymen und Melatonin können die folgenden Symptome auftreten:

Müdigkeit,

Schlafstörungen,

Konzentrationsmangel,

Verdauungsstörungen und Leaky Gut,

emotionale Irritation und Gereiztheit,

Muskelschmerzen und Steifheit,

das ständige Gefühl der Überforderung.



Als Ernährungsberater und Seminarleiter frage ich zu Beginn eines Seminars Teilnehmer/innen immer, was sie sich vom Seminar erhoffen. Mittlerweile antworten 70 bis 80% mit „mehr Energie“, „nicht ständig das Gefühl haben, auf Reserve zu laufen“ und „mich besser erholen und entspannen können.“

Die konkreten Symptome von Elektrosmog: Schlafstörungen, Energielosigkeit, Konzentrationsmangel, Verdauungsstörungen und das ständige Gefühl der Überforderung

Ich sehe es so: Nicht die Aufgaben des Lebens überfordern uns, sondern der ununterbrochene Beschuss durch künstliche EMF, der unseren Körper zu ständiger Kompensation zwingt und uns letztlich krank macht.

Intensive jahrelange Forschung bringt den Durchbruch

In mehr als zehn Jahren der Versuche mit Energetisierungsverfahren wurde herausgefunden, dass ein speziell konzipiertes Skalarwellenfeld in der Lage ist, Materie, die sich in diesem Feld befindet, so zu informieren, dass negative energetische Wirkungen auf biologisches Leben dauerhaft neutralisiert werden.

Die Materie, die sich dafür am besten eignet, ist Schungit (auch: Schungit-Kohle, Algenkohle). Schungit ist ein schwarzes Gestein aus der Erdfrühzeit, das hauptsächlich aus Kohlenstoff besteht und nur an wenigen Orten vorkommt.

Schungit ist in seiner Wirkung einzigartig, denn es ist aus sich selbst heraus in der Lage EMF sprichwörtlich zu verschlucken: Wenn man einen WLAN-Router vor ein Messgerät stellt, dass die Intensität des Signals bestimmt und dann eine entsprechend dicke Schungit-Scheibe zwischen Router und Messgerät platziert, verschwinden 80% der Strahlung – und zwar ohne reflektiert zu werden. Die Strahlung ist einfach weg. Ähnliche Untersuchungen wurden mit Radioaktivität gemacht und es hat sich gezeigt, dass Schungit Radioaktivität reduziert, ohne sich selbst damit aufzuladen.

Nun können wir uns nicht rundum mit Schungit umgeben, denn dann würden weder Handy noch WLAN funktionieren. Deshalb hat Black Stone Protection nach einem Weg gesucht, die ­Vorteile, die ein vernünftiger Umgang mit Technologien wie 5G bietet, zu nutzen und die dabei entstehenden Nachteile für Körper und Geist zu neutralisieren.

Nach zehn Jahren intensiver Forschung wurde nun eine Lösung gefunden, die mich nachhaltig überzeugt, eine Lösung, die auf der Kraft und Weisheit der Natur beruht:



Schungit + Energetisierung = Schutz vor Elektrosmog und 5G

Black Stone Protection behandelt Schungit mit einem Energetisierungsverfahren, das die natürlichen elektrosmogabsorbierenden Fähigkeiten des Steins potenziert und lebensenergiespendende Eigenschaften hinzufügt. Dieses Prinzip des Biomimicking, schenkt den Produkten die harmonisierende, regenerierende und stärkende Wirkung auf Körper und Geist.

Die Black Stone Protection-Formel: Schungit + Energetisierung =

Schutz vor Elektrosmog und 5G

Durch den Prozess der Energetisierung ist es Black Stone Protection gelungen, die positiven Eigenschaften von Schungit so zu verstärken, dass schon kleine, aus energetisiertem Schungit gefertigte Objekte eine enorm effektive Wirkung auf unseren Organismus und andere biologische Systeme haben.

Die Tests zum Nachweis der Wirkungen

Propriozeptionstest

Auch wenn der klassische kinesiologische Muskeltest ein bewährtes Diagnoseverfahren ist, gibt es mittlerweile Weiterentwicklungen, die differenzierte Ergebnisse liefern. Dazu gehört das Testen der Propriozeption, wodurch die Fähigkeit des Körpers sichtbar gemacht wird, intelligent auf die auf ihn einwirkenden Kräfte zu reagieren und Balance und Aufrichtungsreflexe aufrechtzuerhalten: So führt ein Handy, direkt am Körper platziert, zu einer Schwächung der Balance, während dasselbe Handy, das mit einem energetisierten Chip ausgestattet ist, die Balance stärkt.

Die Propriozeptionstests, die ich mit den Produkten von Black Stone Protection durchführen durfte, zeigen auf, dass das Gehirn durch EMF in seiner Funktionalität massiv eingeschränkt wird und daher der Körper während dem Testen nicht im Gleichgewicht gehalten werden kann.



Neurobiologie nach Dr. Klinghardt

Die Neurobiologie nach Dr. Klinghardt, einem der bedeutenden Pioniere energetischer Medizin, ist ein sehr differenziertes Energie-Diagnoseverfahren, das die Auswirkungen energetischer Einflüsse präzise erfassbar macht. Dr. Klinghardt ist selbst von einer ausgeprägten Elektrosmog-Sensibilität betroffen.

Wird das Testverfahren nach Dr. Klinghardt bei Black Stone Protection angewandt, zeigt sich auf eindrücklich Weise, dass der Körper bei EMF-Belastungen sanft und nachhaltig harmonisiert, regeneriert und gestärkt wird.

Diese Ergebnisse sind nach meinem Kenntnisstand noch nie zuvor mit einem Produkt zum Schutz vor EMFs erzielt worden.



Dunkelfeld-Mikroskopie

Dunkelfeld-Mikroskopie (DFM) ist ein sehr gutes Verfahren, um den Gesundheitszustand des Blutes aufzuzeigen. (Es ist kein Verfahren, um Krankheiten zu diagnostizieren). Sie lässt eindeutige Schlüsse über Gesundheit, Vitalität und Lebendigkeit eines Menschen zu, allesamt Aspekte von Gesundheit, die durch EMF-Belastungen sehr stark beeinträchtig werden.

Was man mit der DFM sehr gut aufzeigen kann, ist die elektromagnetische Gesundheit der roten Blutkörperchen. Diese enthalten eisenhaltiges Hämoglobin, das einen intakten elektromagnetischen Zustand aufweisen muss, damit Sauerstoff richtig transportiert werden kann. In gesundem Blut sind die roten Blutkörperchen frei, in ungesunden Zuständen bilden sie bizarre Verklumpungen, die ihre Funktion deutlich einschränken.

Verklumptes Blut führt zu einem schlechteren Transport von Sauerstoff, Nährstoffen durch Albumin-Carrier, schlechtere Entgiftung, schwächere Immunantworten auf potenzielle Pathogene und ausuferndes Wachstum vieler Bakterien, Pilze oder Amöben, die in begrenzten Mengen kein Problem darstellen würden.

Es ist wichtig zu wissen, dass in wissenschaftlich präziser und seriös angewandter DFM weder der erste Blutstropfen verwendet noch das Mikroskop auf den Rand eines Blutstropfens gerichtet werden darf. Leider kommt es vor, dass „Vorher-Nachher-Bilder“ als Beleg für die Wirksamkeit von Produkten präsentiert werden, obwohl die DFM keine Schlüsse erlaubt, weil sie falsch durchgeführt wurde. Aus diesem Grund wurde Gerd Unterweger, ein erfahrener und wissenschaftlich genau arbeitender Anwender der DFM damit beauftragt, die Produkttests durchzuführen.

Die Testreihen mit DFM zeigen, dass starke EMF-Belastungen, wie sie z.B. bei einem 10- bis 12-minütigen Handy-Telefonat auftreten, zuvor gesundes Blut stark verklumpen lassen. Wird am Handy aber ein energetisierter Chip angebracht, bleibt das Blut stabil gut und verbessert sich sogar noch während des Telefonats, wie die folgenden Bilder eines Probanden zeigen:

Bild 1: Blut im Ausgangszustand

Bild 2: Blut nach 12-minütigem Telefonat ohne energetisiertem Produkt. Es weist die nach einem Handytelefonat typischerweise entstehenden Verklumpungen und Verformungen auf

Bild 3: Blut nach 12-minütigem Telefonat mit einem energetisiertem Produkt. Das Blut ist stark verbessert, die roten Blutkörperchen wieder frei beweglich

Sehr beeindruckend ist die Wirkung der energetisierten Produkte, wenn das Blut in einem schlechten Ausgangszustand ist. Der folgende Proband musste aus beruflichen Gründen vielen Stunden täglich mit dem Handy telefonieren. Sein Blut wies entsprechend starke Verklumpungen auf:

Bild 1: Schon im Ausgangszustand weist das Blut sehr starke Verklumpungen und bizarre Verformungen auf

Nach der Einwirkung eines energetisierten Produkts wurde sieben Minuten später erneut Blut abgenommen. Dieses sah wie folgt aus:

Bild 2: Blut nach Einwirkung eines energetisierten Produkts. Das Blut ist stark verbessert, die roten Blutkörperchen wieder frei beweglich

Nach Aussage von Gerd Unterweger hat er in vielen Jahren der Anwendung von DFM sowie dem Testen einer Vielzahl von Produkten zum Neutralisieren und zum Schutz vor Elektrosmog und 5G noch nie zuvor solche positiven Effekte gesehen.

Die langfristige Wirkung von Black Stone Protection

Viele meine Klienten und Ausbildsungsteilnehmer berichten von mehr Ausgeglichenheit und besserer Stressresilienz im Alltag.

Folgende Untersuchungen bestätigen diese subjektive Erfahrung auf eindruckswolle Weise. Untersucht wurden Anwendungen der Produkte über einen Monat, wobei es zusätzlich vergleichende Untersuchungen mit einfachem Schungit ohne Energetisierung gab. Dabei kam es zu folgenden Ergebnissen:

Leberbelastungen wurden durch einfachen Schungit reduziert, aber durch Black Stone Protection vollständig aufgelöst. Leaky Gut (das Leaky Gut-Syndrom beschreibt eine geschädigte Darmschleimhaut und gilt als gravierende Mitursache für zahlreiche chronische Krankheiten) wurde durch einfachen Schungit nicht beeinflusst, während Black Stone Protection die Anzeichen von Leaky Gut im Blut vollständig entfernten. Spannungsverlust der roten Blutkörperchen, ein Zeichen von Stress und Energiemangel, wurde durch einfachen Schungit wenig beeinflusst, durch Black Stone Protection regenerierten sich die roten Blutkörperchen hingegen vollständig.



Testperson 1: Deutlicher Rückgang von Entzündungsmarkern

AusgangszustandSchutz mit Black Stone Protection

Schutz mit Black Stone Protection: Deutlich mehr weiße Blutkörperchen und Rückgang der Entzündungen

Bei Testperson 1 zeigt sich schon nach einmonatigem Tragen von energetisierten Einlegesohlen ein deutlich sichtbarere Rückgang von Entzündungsherden. Es sind viel mehr weiße Blutkörperchen zu sehen. Im Blutbild ist gut erkennbar, wie ein Thrombozyten-Nest „aufgearbeitet“ wird.



Testperson 2: Deutlicher Rückgang von Stressmarkern

AusgangszustandSchutz durch Black Stone Protection

Schutz durch Black Stone Protection: Deutlicher Rückgang der „Leber-Inseln“

Bei Testperson 2 zeigt das Blut im Ausgangszustand eine Leberbelastung bzw. Überbelastung der Leber durch sogenannte „Leber-Inseln“ an. Je größer und je dunkler diese Inseln, desto größer die Belastung. Nach nur einmonatiger Nutzung von Black Stone Protection ist ein deutlicher Rückgang der Leberinseln feststellbar. Sie sind kleiner und bei weitem nicht mehr so dunkel.



Testperson 3: Vollständiger Rückgang von Stressmarkern und wiederhergestellte optimale Energieversorgung

Ausgangszustand: Eine sehr dunkle „Leber-Insel“ deutet auf eine starke Leberbelastung (Stress) hin

Ausgangszustand: Stark verformte rote Blutkörperchen (Pfeile) deuten auf ein Energieproblem (Einschränkung der Leistungsfähigkeit) hin

Nicht energetisierter Schungit: Leichte Abnahme der „Leber-Insel“

Nicht energetisierter Schungit: Langsamer Spannungsaufbau erkennbar an der Reduktion verformter roter Blutkörperchen

Schutz durch Black Stone Protection: Alle „Leber-Inseln“ sind vollständig verschwunden!

Schutz durch Black Stone Protection: Wiederherstellung der Leistungsfähigkeit erkennbar an spannungsgeladener Rundform der roten Blutkörperchen

An Testperson 3 ist die Wirkkraft von normalem Schungit im Vergleich zu energetisiertem Schungit von Black Stone Protection sehr gut erkennbar: Leberbelastungen werden durch einfachen Schungit reduziert, aber erst durch Black Stone Protection vollständig aufgelöst. Gleiches gilt für den Spannungsverlust der roten Blutkörperchen, der immer ein Zeichen von Stress und Energiemangel ist: Erst durch den Einsatz von energetisiertem Schungit regenerieren sich die roten Blutkörperchen vollständig. Und das alles in nur 4 Wochen!



Testperson 4: Massive Stressreduktion und Heilung von Darmschleimhautstörung (Leaky Gut)

Ausgangszustand: Massive Belastung erkennbar an großen „Leber-Inseln“

Ausgangszustand: Anzeichen einer Darmschleimhautstörung (Leaky Gut)

Nicht energetisierter Schungit: „Leber-Inseln“ sind verkleinert

Nicht energetisierter Schungit: Anzeichen einer Darmschleimhautstörung (Leaky Gut) unverändert vorhanden

Schutz durch Black Stone Protection: Keine Leberbelastung mehr; alle „Leber-Inseln“ sind verschwunden

Schutz durch Black Stone Protection: Alle Anzeichen einer Darmschleimhautstörung (Leaky Gut) sind verschwunden

Testperson 4 arbeitet berufsbedingt regelmäßig mit Smartphone und Laptop. Entsprechend groß ist die Belastung der Leber – im Dunkelfeld erkennbar an den sog. „Leber-Inseln“. Hinzu kommen starke Anzeichen einer Darmschleimhautstörung (Leaky Gut) – ein ebenfalls typisches Anzeichen für alltäglichen Stress. Während die Leberbelastung durch einfachen, d.h. nicht energetisierten Schungit, leicht reduziert werden konnte, blieb die Darmschleimhautstörung vollständig erhalten. Erst durch die regelmäßige Anwendung von Chip, Anhänger und Einlegesohlen verschwanden sowohl „Leber-Inseln“ als auch Darmschleimhautstörung vollständig – wiederum in nur 4 Wochen.

Zusammenfassend lässt sich also folgendes schlussfolgern:

Black Stone Protection entlastet vom Faktor „EMF-Stress“ so vollständig, dass andere Stressbelastungen vom Körper wieder verarbeitet werden können. Leberbelastungen sind sicherlich nicht nur durch Elektrosmog bedingt, schließlich ist bekannt, dass die Leber viele emotionale Stressbelastungen „trägt“. Wenn nun aber zu dem emotionalen Stress, den wir alle immer wieder erleben, starke EMF-Belastungen hinzukommen, kann sich eine eigendynamische Stressschlaufe entwickeln, aus der man nicht mehr herauskommt (Strichwort „Chronisches Erschöpfungssyndrom“).

Black Stone Protection entlastet vom Faktor „EMF-Stress“ so vollständig, dass andere Stressbelastungen vom Körper wieder verarbeitet werden können

Nehmen wir also aus einer Summe von ungünstigen Faktoren, die auf den Körper einwirken, einen besonders entscheidenden Faktor heraus, nämlich die andauernde Belastung durch EMF, so kann es gut sein, dass unser Körper die anderen Faktoren verarbeiten kann.

Die Testverfahren zeigen deutlich, das Black Stone Protection in der Lage ist die Auswirkungen von Elektrosmog und 5G auf unsere Körper zu neutralisieren.

Darüber hinaus zeigen die neurobiologischen Tests nach Dr. Klinghardt eindrücklich, dass Black Stone Protection Regulationsprozesse im menschlichen Organismus harmonisiert und insgesamt stärkend und revitalisierend auf Körper und Geist wirkt.

Wo kann ich die Produkte kaufen?

Ich habe die Produkte von Black Stone Protection an mir und einigen hundert Klienten bzw. Ausbildungsteilnehmern ausgiebig getestet. Daher empfehle ich sie aus voller Überzeugung.

Aktuell sind folgende Produkte erhältlich:

Energetisierter Chip Small zur Entstörung von kleineren Geräten, wie z.B. Lampen mit Dimmer, Babyphone, Hörgeräte und Fitnesstracker.

wie z.B. Lampen mit Dimmer, Babyphone, Hörgeräte und Fitnesstracker. Energetisierter Chip Large zur Entstörung von größeren Geräten, wie z.B. Smartphones, Tablets, Laptops, Desktops, WLAN-Router, WLAN-Repeater (Verstärker), Schnurlostelefone (DECT), Drucker, Lautsprecher, Spielkonsolen und Controller, Geräte mit „Amazon Echo“ oder „Alexa“, sämtliche „intelligenten Geräte“ (Stichwort „Smart Home“), Fernseher sowie intelligente Zähler für Strom, Gas oder Wasser.

wie z.B. Smartphones, Tablets, Laptops, Desktops, WLAN-Router, WLAN-Repeater (Verstärker), Schnurlostelefone (DECT), Drucker, Lautsprecher, Spielkonsolen und Controller, Geräte mit „Amazon Echo“ oder „Alexa“, sämtliche „intelligenten Geräte“ (Stichwort „Smart Home“), Fernseher sowie intelligente Zähler für Strom, Gas oder Wasser. Energetisierte Einlegesohlen zur Unterstützung und Regeneration von Organen und Organfunktionen.

Energetisierter Anhänger aus Edelschungit zur Förderung, Harmonisierung und Stärkung von gesundheitlicher Grundregulation, Nervensystem, Immunsystem, Regenerationsfähigkeit und Schlaf.

Energetisierte Nuggets zur Wasserenergetisierung und zum Schutz vor 5G.

und zum Schutz vor 5G. Energetisierte Pyramide und Kugel zur Harmonisierung und Energetisierung von Wohn-, Arbeits- und Schlafräumen.



Die einzelnen Produkte ergänzen sich untereinander ideal und bieten zusammengenommen einen wirklich effektiven Schutz vor Elektrosmog und 5G. Auf den folgenden Seiten stelle ich die einzelnen Produkte und ihre Wirkungsweise detailliert vor:



Ich sehe Anhänger, Einlegesohlen und Chips von Black Stone Protection als eine funktionelle Einheit, die erst zusammengenommen ihre einzigartige Wirkung entfalten. Ich benutze bzw. trage diese Produkte also zusammen.

