Schutz vor Elektrosmog und 5G: Chips für Smartphone, Laptop, WLAN & Co.

Artikel von Christian Dittrich-Opitz

Die Chips von Black Stone Protection schützen vor Elektrosmog und 5G, indem sie den Elektrosmog digitaler Endgeräte und Applikationen aus dem „Smart Home“, wie z.B. Smartphones, Laptops, WLAN-Router, Babyphone, Drucker, Fernseher neutralisieren. Die Funktionsweise der Chips erklärt dieser Artikel.

Um uns effektiv vor (technischen) EMF (EMF = elektromagentische Felder) zu schützen, müssen wir zunächst verstehen, welche Geräte besonders starken Elektrosmog produzieren. Dabei sind zwei verschiedene Kategorien von EMF zu unterscheiden:

Konstante EMF mit hoher Intensität und geringer Fluktuation, wie sie von Handy, WLAN-Router und DECT-Telefon (Schnurlostelefon) erzeugt werden. MEP = Microsurge Electrical Pollution, auch „schmutzige Elektrizität“ genannt. Hierbei handelt es sich um Spannungsspritzen, die kurzeitig mit starken Fluktuationen auftreten. MEP wird von allen Geräten erzeugt, die Wechselstrom in Gleichstrom umwandeln, oder von Geräten, in denen die elektrische Spannung stark verändert wird, z.B. Computer, Fernseher, Lampe mit Dimmer, Photovoltaik-Anlage, Drucker, Elektroherd, elektrisch gesteuerter Wasserfilter wie Umkehrosmose-Anlage, Mixer und andere elektrische Küchenmaschinen sowie ein Großteil der Elektrotechnik im Auto.



Beide Arten von EMF führen zu spezifischen Stressreaktionen in unseren Zellen:

Konstante EMF demagnetisieren unser Blut stark, so dass rote Blutkörperchen verklumpen. Dies beeinträchtigt den Transport von Sauerstoff und Nährstoffen, schwächt die Entgiftung sowie das Immunantworten. Zusätzlich erhöht sich die Produktion an freien Radikalen in den Zellen, was die zelluläre Reserve an Antioxidanten erschöpft. Die Folge: Zellmembranen, DNA und Mitochondrien können nur noch eingeschränkt geschützt werden, Vitalität und Wohlbefinden nehmen ab. Langfristig leidet die Gesundheit. Es droht eine Vielzahl degenerativer Erkrankungen. MEP wirkt stark stressauslösend auf das Nervensystem, so dass ein überaktiver Sympathikus und eine deutlich reduzierte Fähigkeit zur Entspannung und Erholung die Folgen sind.



In der heutigen Zeit, in der immer mehr digitale Technologie das Leben durchdringt (Stichwort „Smart Living“), akkumulieren sich diese beiden Formen von EMF-Stress so sehr, dass ihre typischen Symptome eher die Regel als die Ausnahme sind. Zu den typischen Symptomen von Elektrosmog und 5G zählen Erschöpfung/Müdigkeit, Schlafstörungen/Schlaflosigkeit, mangelnde Regenerationsfähigkeit, Störungen des Konzentrationsvermögens, der Aufmerksamkeit und der Kognition sowie Verdauungsstörungen und Leaky Gut (entzündliche Darmerkrankungen). In diesem Artikel gehe ich ausführlich auf einige typische, durch Elektromsog und 5G hervorgerufene Symptome ein.

Technische EMF führen über kurz oder lang zu einem Energiemangel und der eingeschränkten Fähigkeit sich wirklich entspannen und erholen zu können

Die Belastung, die wir durch EMF erfahren, ist immens und trotzdem unterschätzen wir die Konsequenzen fast immer. Der Grund: Wir führen Müdigkeit, Leistungsabfall oder Verdauungsstörungen nicht auf Elektrosmog zurück. Zu diffus ist die Symptomatik. Hinzu kommt: Wir können EMF weder sehen noch hören. Doch unser Körper leidet, ohne dass wir es wissen.



Energetisierte Chips als Lösung

Mit einem Chip von Black Stone Protection aus energetisiertem Schungit, dem schwarzen Mineral aus Karelien, steht nun ein Schutz vor Elektrosmog und 5G zur Verfügung.



Wirkung dank Energetisierungsverfahren

Dabei wird die natürliche elektrosmogabsorbierende Wirkung von Schungit durch ein aufwendiges zehntägiges Energetisierungsverfahren potenziert. Diese Energetisierung ist es, die dem Chip seine wirklich einzigartigen elektrosmogabsorbierende Wirkung schenkt und dadurch den menschlichen Organismus vor Elektrosmog und 5G schützt. Zahlreiche Tests mit Dunkelfeld-Mikroskopie beweisen das auf sehr eindrückliche Art.

Bild 1: Blut nach 12-minütigem Telefonat ohne energetisiertem Produkt. Es weist die nach einem Handytelefonat typischerweise entstehenden Verklumpungen und Verformungen auf

Bild 2: Blut nach 12-minütigem Telefonat mit einem energetisiertem Produkt von Black Stone Protection. Das Blut ist stark verbessert, die roten Blutkörperchen wieder frei beweglich



EMF werden verschluckt und neu strukturiert

Alle bisherigen Tests zeigen eindeutig, dass ein Handy ohne Chip ausnahmslos stark negativ auf das But wirkt, während ein Handy mit Chip das Blut in keiner Weise schädigt. Und das ist spürbar, weil die Symptome schwächer werden und sehr oft ganz verschwinden.

Tatsächlich absorbiert der Chip schädliche EMF, ohne sich selbst damit aufzuladen: EMF werden gewissermaßen verschluckt, nicht aber reflektiert, wie das bei Abschirmung oft passiert. Worauf dieser Effekt letztlich beruht, ist gegenwärtig nur mit einer grundlegenden physikalischen Theorie erklärbar: der Theorie dunkler Energie bzw. dunkler Materie. Diese macht nach Erkenntnissen der Astrophysik 75% des Universums aus und umgibt uns überall. Zwischen der uns bekannten Welt von Energie/Materie und der uns unbekannten Welt dunkler Energie/Materie kann es Brücken geben. Schungit ist möglicherweise eine solche Brücke, denn Schungit kann EMF – gleiches übrigens gilt für radioaktive Strahlung – einfach verschwinden lassen.

Ebenso kann Schungit freie Radikale neutralisieren, ohne dafür eigene Elektronen zu verbrauchen. Dieser antioxidative Effekt von Schungit ist zwar messbar, widerspricht aber dem klassischen „Elektronen-Donatormodell“, denn wie gesagt: Schungit neutralisiert gefährliche freie Radikale, ohne sich dabei selbst zu verbrauchen.

Energetisierter Schungit von Black Stone Protection verschluckt einen kleinen Teil von EMF und re-strukturiert den weit größeren Teil so um, dass er für uns Menschen ungefährlich wird

Darüber hinaus re-strukturiert energetisierter Schungit ein technisch erzeugtes EMF-Feld neu, so dass es – und das ist entscheidend –, eine grundlegend andere Wirkung auf biologische Organismen hat.

Energetisierter Schungit von Black Stone Protection verschluckt also EMF nicht nur, vor allem re-struktiert er EMF um. Andernfalls wären wir nicht in der Lage die 3G-, 4G-, 5G-Technologie auch zu nutzen. Denn wo EMF ausschließlich verschluckt werden, da auch kein Empfang. Energetisierter Schungit verschluckt also einen kleinen Teil von EMF und re-strukturiert den weit größeren Teil so um, dass er für biologische Organismen ungefährlich ist. Wie grundlegend anders diese Wirkung ist, beweisen Propriozeptionstests, kinesiologische Tests nach Dr. Klinghardt und Dunkelfeldmikroskopie-Aufnahmen eindrücklich.

In diesem Artikel gehe ich ausführlich auf die Funktions- und Wirkungsnachweise ein.

Das Erklärungsmodell der dunklen Energie wird sich erst in der Zukunft verifizieren lassen. Wichtig für die Praxis ist lediglich, dass dieser Chip sehr effektiv darin ist, EMF zu neutralisieren und darüber hinaus ein harmonisierendes Feld aufzubauen.



Die Chips im Überblick

Zwei Chips für alle Geräte

Die Chips gibt es in zwei Größen. Mit diesen Größen können alle Quellen technischer EMF zuverlässig neutralisiert werden:

Einen kleinerer Chip zum Schutz vor Elektrosmog und 5G für alle kleineren Geräte, wie z.B. Lampen mit Dimmer, Babyphone, Hörgeräte und Fitnesstracker. Einen größeren Chip zum Schutz vor Elektrosmog und 5G für alle anderen Geräte, wie z.B. Smartphones, Tablets, Laptops, Desktops, WLAN-Router, WLAN-Repeater (Verstärker), Schnurlostelefone (DECT), Drucker, Lautsprecher, Spielkonsolen und Controller, Geräte mit „Amazon Echo“ oder „Alexa“, sämtliche „intelligenten Geräte“ (Stichwort „Smart Home“), Fernseher sowie intelligente Zähler für Strom, Gas oder Wasser.



Noch ein Wort zu Dimmern: Lampen mit Dimmern sind eine unterschätzte Quelle nicht nur von EMF-Belastung durch MEP (Spannungsspritzen, die kurzeitig mit starken Fluktuationen auftreten), sondern auch von Hyperschall. Hyperschall kann nachteilige Wirkung auf das Nerven- und Drüsensystem haben. Wer sich also regelmäßig längere Zeit in der Nähe solcher Lampen aufhält, sollte über einen Chip zur Neutralisation nachdenken.



So werden die Chips angebracht

Die Chips werden direkt auf das entsprechend Gerät angebracht. Bei einem Smartphone kann das sowohl die Vor- als auch Rückseite sein. Die schützende Wirkung ist auch dann gegeben, wenn der Chip nur auf der Smartphonehülle sitzt (dort sitzt er beispielsweise bei mir).

Entsprechendes gilt für alle anderen Geräte.

Der Schutz ist immer gegeben, solange der Chip am Gerät selbst sitzt. daher ist es euch überlassen, ob ihr ihn auf der Vor-, Rück- oder einer möglichen Nebenseite anbringt.



Die Wirkungsdauer der Chips

Nach den bisherigen Erkenntnissen gibt es keinen Hinweis darauf, dass die Wirkungsdauer der Chips begrenzt ist, denn ihre Wirkung beruht ja gerade nicht auf der Entladung einer Energie, die dann irgendwann verbraucht ist. Zudem stellt das oben erwähnte theoretische Erklärungsmodell nachvollziehbar klar, warum die Wirksamkeit im Laufe der Zeit nicht abnimmt.



Warum diese Produkte so wichtig sind

Wir alle wollen ein gesundes und vitales Leben führen. Dazu gehört grundlegend, dass man gut schläft und sich ebenso gut erholt. Nur dann ist man stark, leistungs- und widerstandsfähig. Der andauernde und weiterhin zunehmende Beschuss durch EMF aller Art macht dies immer schwerer, ja nahezu unmöglich.

Ein Blick in Zeitungen und Magazine beweist: Die ganze Welt scheint gestresst, unausgeglichen, reizbar und müde zu sein. Das alles sind auch Symptome einer ununterbrochenen Belastung durch Elektrosmog

Für alle Wissenschaftsinteressierte: Eine gewaltige wissenschaftliche Arbeit mit dem Titel „Nitric Oxide and Peroxynitrite in Health and Disease“, die von den „National Institutes of Health“ (NIH) finanziert wurde, zeigt wie Zellschäden, verursacht beispielsweise durch EMF, wichtige biologische Prozesse stören und infolgedessen mit über sechzig chronischen Krankheiten in Verbindung stehen.

Die Produkte von Black Stone Protection helfen nicht nur dabei, die negativen Auswirkungen von EMF für Körper und Geist zu neutralisieren. Sie gehen weiter, denn die Energetisierung schenkt den Produkten eine darüber hinaus gehende lebensenergiespendende Kraft, die harmonisiert, regeneriert und nachhaltig stärkt.

Das alles erfolgt auf rein natürliche Weise. Mit der Kraft und Weisheit der Natur.



Chips, Anhänger und Einlegesohlen gehören zusammen und bilden eine funktionelle Einheit.

Ich sehe Chips plus Anhänger und Einlegesohlen als eine funktionelle Einheit. Erst zusammengenommen entfalten diese drei Produkte ihre einzigartige Wirkung:

Chips, direkt auf dem Endgerät angebracht, überführen sie die von diesem Gerät erzeugten EMF in einen strukturierten, harmonischen Zustand, der für biologische Organismen sehr gut verträglich ist. Diese Wirkung verhindert, dass die EMF unseren Organismus unter Stress setzen, bleibt aber auf die EMF-Quellen beschränkt, die mit einem energetisierten Chip neutralisiert wurden. Der Handymast in 200m Entfernung, der WLAN-Router des Nachbarn und die vielen SpaceX-Satelliten bringen weiterhin unzählige EMF in unser Lebensumfeld. Aus diesem Grund ist die zweite Wirkung von ebenfalls enormer Wichtigkeit: Anhänger und Einlegesohlen wirken direkt auf Körper und Energiefeld ein. Sie machen sie widerstandsfähiger gegen alle EMF aus technischen Quellen, indem sie den Zugang unseres Körpers zum ordnenden Feld dunkler Energie und Materie verstärken. Dadurch werden nicht nur die schädigenden Auswirkungen technischer EMF auf unseren Organismus minimiert, gleichzeitig werden unsere Lebensenergien gestärkt!

In diesem Artikel findet ihr detaillierte Informationen zu den Wirkungen von Anhänger und Einlegesohlen.

Und in diesem Artikel stelle ich euch Pyramide und Kugel vor, die Schlaf-, Wohn- und Arbeitsräume in unmittelbarer Umgebung harmonisieren.

Die Chips von Black Stone Protection schützen vor Elektrosmog und 5G, indem sie den Elektrosmog digitaler Endgeräte und Applikationen aus dem „Smart Home“, wie z.B. Smartphones, Laptops, WLAN-Router, Babyphone, Drucker, Fernseher neutralisieren. Die Funktionsweise der Chips erklärt dieser Artikel.

12.08.2021, 18.22 Uhr

Um uns effektiv vor (technischen) EMF (EMF = elektromagentische Felder) zu schützen, müssen wir zunächst verstehen, welche Geräte besonders starken Elektrosmog produzieren. Dabei sind zwei verschiedene Kategorien von EMF zu unterscheiden:

Konstante EMF mit hoher Intensität und geringer Fluktuation, wie sie von Handy, WLAN-Router und DECT-Telefon (Schnurlostelefon) erzeugt werden. MEP = Microsurge Electrical Pollution, auch „schmutzige Elektrizität“ genannt. Hierbei handelt es sich um Spannungsspritzen, die kurzeitig mit starken Fluktuationen auftreten. MEP wird von allen Geräten erzeugt, die Wechselstrom in Gleichstrom umwandeln, oder von Geräten, in denen die elektrische Spannung stark verändert wird, z.B. Computer, Fernseher, Lampe mit Dimmer, Photovoltaik-Anlage, Drucker, Elektroherd, elektrisch gesteuerter Wasserfilter wie Umkehrosmose-Anlage, Mixer und andere elektrische Küchenmaschinen sowie ein Großteil der Elektrotechnik im Auto.



Beide Arten von EMF führen zu spezifischen Stressreaktionen in unseren Zellen:

Konstante EMF demagnetisieren unser Blut stark, so dass rote Blutkörperchen verklumpen. Dies beeinträchtigt den Transport von Sauerstoff und Nährstoffen, schwächt die Entgiftung sowie das Immunantworten. Zusätzlich erhöht sich die Produktion an freien Radikalen in den Zellen, was die zelluläre Reserve an Antioxidanten erschöpft. Die Folge: Zellmembranen, DNA und Mitochondrien können nur noch eingeschränkt geschützt werden, Vitalität und Wohlbefinden nehmen ab. Langfristig leidet die Gesundheit. Es droht eine Vielzahl degenerativer Erkrankungen. MEP wirkt stark stressauslösend auf das Nervensystem, so dass ein überaktiver Sympathikus und eine deutlich reduzierte Fähigkeit zur Entspannung und Erholung die Folgen sind.



In der heutigen Zeit, in der immer mehr digitale Technologie das Leben durchdringt (Stichwort „Smart Living“), akkumulieren sich diese beiden Formen von EMF-Stress so sehr, dass ihre typischen Symptome eher die Regel als die Ausnahme sind. Zu den typischen Symptomen von Elektrosmog und 5G zählen Erschöpfung/Müdigkeit, Schlafstörungen/Schlaflosigkeit, mangelnde Regenerationsfähigkeit, Störungen des Konzentrationsvermögens, der Aufmerksamkeit und der Kognition sowie Verdauungsstörungen und Leaky Gut (entzündliche Darmerkrankungen). In diesem Artikel gehe ich ausführlich auf einige typische, durch Elektromsog und 5G hervorgerufene Symptome ein.

Technische EMF führen über kurz oder lang zu einem Energiemangel und der eingeschränkten Fähigkeit sich wirklich entspannen und erholen zu können

Die Belastung, die wir durch EMF erfahren, ist immens und trotzdem unterschätzen wir die Konsequenzen fast immer. Der Grund: Wir führen Müdigkeit, Leistungsabfall oder Verdauungsstörungen nicht auf Elektrosmog zurück. Zu diffus ist die Symptomatik. Hinzu kommt: Wir können EMF weder sehen noch hören. Doch unser Körper leidet, ohne dass wir es wissen.

zum Original-Artikel