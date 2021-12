Highlights aus Mimi Kirks leckeren Rohkostküche

Das Geheimnis, wie Sie in jedem Alter strahlend gesund aussehen. Es ist einfach, jung und vital zu bleiben. Mimi Kirk ist das beste Beispiel dafür: Regelmäßig wird sie auf um die 60 Jahre geschätzt … und in Wahrheit ist sie bereits über 80 Jahre alt!

In Rohköstlich leben erzählt Mimi Kirk von ihrem persönlichen Weg zur Rohkost und wie sie mit der Umstellung auf frische pflanzliche Nahrungsmittel den Schlüssel zu ungeahnter Gesundheit und Lebensfreude fand. Nach vielen Jahren Erfahrung mit der Rohkost-Küche beschreibt sie ihre Rezepte leicht verständlich und umsetzbar.

Mimi Kirk präsentiert in ihrem Buch mehr als 120 herrliche Rezepte für den perfekten Einstieg in die kreative Rohkost-Küche – von unterschiedlichen Getränken (grünen Smoothies, Nussmilch, Säften) und Frühstücksleckereien über Suppen, Salate und außergewöhnliche Dressings, Gemüsegerichte und Hauptspeisen bis hin zu köstlichen Desserts.

Heute stellen wir Ihnen aus der Rubrik Käse, Aufstriche, Tapenaden, Wraps und Rolls das Rezept „Cashew-Hummus“ vor.

Zutaten:

1 Tasse Cashewkerne, 4 Stunden eingeweicht

1 Esslöffel Zitronensaft

3 Esslöffel Tahin

1 bis 2 Knoblauchzehen

½ Teelöffel Kreuzkümmel

Himalajasalz oder graues Meersalz aus der Bretagne zum Abschmecken

so viel Wasser wie nötig, um die Mischung glatt zu pürieren

Zubereitung:

Alle Zutaten in den Mixer geben, immer gerade so viel Wasser aufgießen, dass die Mischung nicht stockt. Pürieren, bis die Masse dick und glatt ist.

Mit Leinsamen-Crackern servieren, in ein Wrap einwickeln oder als Dip zu rohem Gemüse reichen.

Buchtipp:

Mimi Kirk

Rohköstlich leben

Eine praktische Einführung in die Rohkost-Küche mit 120 leckeren Rezepten für Gesundheit und zeitlose Schönheit

318 Seiten, Broschur, 22,90 €

ISBN: 978-3-86264-205-2

Hans Nietsch Verlag