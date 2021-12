Highlights aus dem rohköstlich-veganen Trend-Café Unbakery

Mehr als 150 Ideen für eine frische pflanzliche Küche. So gut, dass du nichts Gekochtes vermisst. Von mexikanischen Tacos mit Chimichurri und Tomatensalsa bis hin zu einer himmlischen – und gesunden! – Heidelbeer-Käsetorte: Hier gibt es überzeugende Argumente, den Anteil an naturbelassenem Obst und Gemüse auf deinem Speiseplan zu erhöhen. Alle Rezepte sind gluten- und laktosefrei sowie ohne herkömmlichen Zucker zubereitet; alle erfordern keinen großen Aufwand und sind geschmacklich über jeden Zweifel erhaben. Mache einen großen Schritt hin zur Natur und genieße wunderbare Kreationen, die glücklich machen!

Heute stellen wir Ihnen aus der Rubrik Desserts das Rezept „Mango-Kokos-Klebreis im Bananenblatt mit Kokoscreme“ vor.

Wenn wir in Thailand sind, gönne ich mir diese traditionelle Köstlichkeit fast jeden Tag. Ich bin absolut hingerissen von den subtilen Aromen dieser Dessertverpackung aus Pandan- und Bananenblättern – und von der Tatsache, dass es wohl kaum eine andere Verpackung gibt, die es in puncto biologischer Abbaubarkeit mit ihr aufnehmen könnte. Wir ersetzen den Klebreis durch eine Mischung aus Blumenkohl, Kokos und etwas Flohsamen, belegen die Mischung mit frischer Mango und übergießen das Ganze mit Kokoscreme und Limetten-Kokosblütenzucker-Sirup.

Zubereitungszeit: 20 Minuten + 5 Minuten Kokosnussmilch (Rezept siehe Kasten unten)

Dörrzeit: 3 Stunden

Ergibt: 2 Portionen

Geräte: Mixer, Küchenmaschine, Dörrautomat

Klebreis:

1½ Tassen Blumenkohl, grob gehackt

¹/₃ Tasse Trinkkokosnuss-Fleisch, grob gehackt

3 Teelöffel Birkenzucker oder Kokosblütennektar

1 Teelöffel Flohsamenschalen

½ Teelöffel naturreiner Vanilleextrakt

2 Tropfen ätherisches Jasminöl (wenn gewünscht)

Den Blumenkohl in der Küchenmaschine zerkleinern, bis er die Konsistenz von Reis hat. Dann in einen Nussmilchbeutel füllen und gründlich ausdrücken. Die Flüssigkeit wegschütten.

Den Blumenkohl wieder in die Küchenmaschine geben, die restlichen Zutaten zufügen und alles mit der Pulse-Funktion vermischen.

Limetten-Kokosblütenzucker-Sirup:

¼ Tasse Kokosblütenzucker

¼ Tasse gefiltertes Wasser

¼ Tasse Limettensaft

Die Zutaten von Hand miteinander verrühren. Zum Reduzieren 3 Stunden bei 42 °C in den Dörrautomaten stellen.

Kokoscreme:

1 Tasse Kokosmilch (Rezept siehe Kasten unten)

¼ Tasse Trinkkokosnuss-Fleisch, grob gehackt

Die Zutaten im Hochleistungsmixer glatt pürieren. Wenn nötig, die Creme abseihen.

Zum Servieren:

1 Mango

1 Limette

1 großes Bananenblatt

Aus dem Bananenblatt 2 etwa 20 mal 20 Zentimeter große Quadrate ausschneiden. Die Hälfte der Klebreismischung in die Mitte eines Quadrats geben und zu einem Rechteck formen. Mit einer halben, in lange Scheiben geschnittenen Mango belegen.

Wenn gewünscht, die Mango mit etwas Limettensaft beträufeln, die Bananenpäckchen zusammenfalten und bis zum Servieren in den Kühlschrank legen.

Zum Servieren jede Portion mit ¼ Tasse Kokoscreme und mit 1 Esslöffel Limetten-Kokosblütenzucker-Sirup übergießen.

Zusätzlich Kokoscreme, Limettenspalten und Limetten-Kokosblütenzucker-Sirup auch noch getrennt zu den Päckchen reichen. Für eine leckere Variante den Limetten-Kokosblütenzucker-Sirup durch unseren Ingwersirup (Rezept Seite 208) ersetzen.

Kokosnussmilch

Diese Milch gehört ebenfalls zu unseren Grundzutaten und taucht in vielen Rezepten auf, in denen wir Nüsse vermeiden wollen. Trotz ihres Namens gehören Kokosnüsse nämlich botanisch zu den Steinfrüchten. Ihr leckeres Aroma passt zu süßen wie pikanten Speisen.



Zubereitungszeit: 5 Minuten



Einweichzeit: 1 Stunde



Ergibt: etwa ½ Liter



Gerät: Mixer



• 1¼ Tassen getrocknetes Kokosfleisch

• 1 Teelöffel Kokosmus

• 1 Prise Vanillepulver oder ½ Teelöffel naturreiner Vanilleextrakt

• 1 Prise Meersalz



Für mehr Süße (wenn gewünscht):

• 1 Teelöffel Süßungsmittel (Agavendicksaft in Rohkostqualität, Kokosblütenzucker)

• oder 1 entsteinte Dattel



Das Kokosnussfleisch 1 Stunde in 2½ Tassen gefiltertem Wasser einweichen.



Alle Zutaten im Mixer 1 bis 2 Minuten auf hoher Stufe glatt pürieren.



Die Masse durch ein feines Mull- oder Passiertuch oder einen Nussmilchbeutel abseihen. Sollten sich noch körnige Teilchen darin finden, die Milch erneut abseihen oder ein dichter gewebtes Tuch verwenden.



In einem Glas oder einer Flasche verschlossen, hält sich die Milch im Kühlschrank 3 Tage. Die Milch kräftig schütteln, ehe Sie sie verwenden, und anschließend 10 Minuten bei Zimmertemperatur stehen lassen. Im Kühlschrank verfestigt sich die Milch nämlich etwas, was sich auf diese Weise beheben lässt.



Tipp:

Wenn die Milch dünnflüssiger werden soll, geben Sie mehr gefiltertes Wasser zu, wenn sie cremiger werden soll, mehr Nüsse.

