Marie Laforêts vegane Highlights für die perfekte Grillparty

Die lauen Sommerabende sind nicht mehr fern: Es ist Zeit, Terrasse und Garten auf Vordermann zu bringen, Gartentisch und -stühle hervorzuholen … und dann wird auch schon die Grillsaison eröffnet!

Und wie schön, dass inzwischen auch Vegetarier und Veganer beim Barbecue nicht mehr darben und sich mit fad schmeckenden, blassen Tofu-Würstchen zufriedengeben müssen. Denn mit der Zahl derjenigen, die sich für eine fleischlose oder sogar ganz tierproduktfreie Ernährung entscheiden, ist die Vielfalt der pflanzlichen Speisen gestiegen – und die Kreativität und die Innovationsfreude der veganen Grillmeister kennt keine Grenzen. An einem rein pflanzlichen Grillabend bleiben heute also keine Wünsche mehr offen!

Marie Laforêt beweist uns mit BBQ – simply veganicious!, dass man ganz ohne tierische Produkte wunderbare kulinarische Kreationen mit unglaublich intensiven Aromen auf den Grillteller zaubern kann.

Heute stellen wir Ihnen aus der Rubrik Klassiker das Rezept „Tempeh-Spareribs mit süßsaurer BBQ-Sauce“ vor.

Eine Grillparty ohne leckere Saucen ist einfach undenkbar! Der Klassiker schlechthin ist eine süßsaure BBQ-Sauce, die ausgezeichnet zu gegrilltem Tempeh, aber auch zu allen anderen veganen Leckereien passt, die auf Ihrem Grill landen. Da man vegane Grillsaucen eher selten im Handel findet, stelle ich Ihnen nun ein Rezept vor, mit dem Sie diesen Renner bei jedem Grillfest ohne großen Aufwand selbst zubereiten können. Diese BBQ-Sauce sollten Sie am besten immer vorrätig haben!

Für 6 Personen:

500 g Tempeh natur

Holzspieße (Menge nach Bedarf)

Süßsaure BBQ-Sauce

1 Zwiebel

3 Knoblauchzehen

1 EL Olivenöl

70 g heller Rohrohrzucker

65 ml Apfelessig

300 g Tomatenketchup

2 EL Ahornsirup

3 EL vegane Worcester-Sauce

1–2 Tropfen Liquid Smoke (Rezept siehe Kasten unten)

1 EL Bourbon-Whiskey

2 EL Tamari-Sojasauce

2 TL scharfer Senf

130 g Tomatenmark

½ TL gemahlener Koriander

1 Prise Pimentón de la Vera oder Chipotle (Rezept siehe Kasten unten)

Zubereitung:

Für die süßsaure BBQ-Sauce die Zwiebel und die Knoblauchzehen schälen, klein schneiden und in Olivenöl goldbraun anbraten. Rohrzucker und Essig dazugeben und 1 Minute auf mittlerer Flamme köcheln lassen. Dann den Tomatenketchup und die übrigen Zutaten sorgfältig unterrühren und alles noch einmal 15 Minuten auf kleiner Flamme sanft köcheln und eindicken lassen. Das Rezept ergibt etwas mehr Sauce, als für das Tempeh benötigt wird. Die restliche Sauce können Sie in sterilisierte Gläser oder Flaschen füllen und im Kühlschrank aufbewahren.

Für die Spareribs das Tempeh in 1½ bis 2 Zentimeter dicke Scheiben schneiden. Diese auf eine Servierplatte legen, mit der BBQ-Sauce übergießen, wenden und 1 bis 2 Stunden darin marinieren.

Dann jeweils 6 bis 8 Tempeh-Stücke auf einen Holzspieß schieben. Stabiler werden die Spießchen, wenn man das Tempeh auf zwei parallele Stäbchen steckt. Die Spieße jeweils 2 Minuten auf jeder Seite grillen. Als Beilage können Sie Salat oder Paprika-Kräuter-Kartoffeln (siehe Seite 56) reichen – und natürlich die süßsaure BBQ-Sauce.

Hinweis: Worcester-Saucen enthalten normalerweise Sardellen. Inzwischen gibt es im Internet einige Anbieter, die auch vegane Saucen im Sortiment haben. www.amorebio.de



Liquid Smoke (Flüssigrauch)

Bei der Herstellung von Liquid Smoke wird Rauch, der beim Verbrennen von Holz (vor allem von Hickory-Holz) entsteht, kondensiert, gereinigt und in Flaschen abgefüllt. Flüssigrauch sollte keine Farb- oder anderen Zusatzstoffe enthalten. www.matjes-hering.de



Pimentón de la Vera (geräucherter Paprika)

Der vollständige Name des Gewürzpulvers aus der spanischen Extremadura lautet „Pimentón de la Vera“ ). Für das Gewürz werden Paprikaschoten über starkem Holzrauch getrocknet, geräuchert und zu einem feinen roten Pulver vermahlen. Pimentón de la Vera verleiht Ihren Gerichten eine leicht rauchige Note. www.culinarico.de, www.zauberdergewuerze.de



Chipotle

Für dieses einzigartige Gewürz wird Jalapeño-Chili voll ausgereift geerntet und geräuchert. Sie können diesen Räucherchili als ganze Schoten, in Pulverform oder als Paste kaufen. www.chili-shop24.de

Buchtipp:

Marie Laforêt

BBQ – simply veganicious!

25 vegane Highlights für die perfekte Grillparty

78 Seiten, Broschur, 9,90 €

ISBN: 978-3-86264-384-4

Hans Nietsch Verlag