Highlights aus Mimi Kirks leckeren Rohkostküche

Das Geheimnis, wie Sie in jedem Alter strahlend gesund aussehen. Es ist einfach, jung und vital zu bleiben. Mimi Kirk ist das beste Beispiel dafür: Regelmäßig wird sie auf um die 60 Jahre geschätzt … und in Wahrheit ist sie bereits über 80 Jahre alt!

In Rohköstlich leben erzählt Mimi Kirk von ihrem persönlichen Weg zur Rohkost und wie sie mit der Umstellung auf frische pflanzliche Nahrungsmittel den Schlüssel zu ungeahnter Gesundheit und Lebensfreude fand. Nach vielen Jahren Erfahrung mit der Rohkost-Küche beschreibt sie ihre Rezepte leicht verständlich und umsetzbar.

Mimi Kirk präsentiert in ihrem Buch mehr als 120 herrliche Rezepte für den perfekten Einstieg in die kreative Rohkost-Küche – von unterschiedlichen Getränken (grünen Smoothies, Nussmilch, Säften) und Frühstücksleckereien über Suppen, Salate und außergewöhnliche Dressings, Gemüsegerichte und Hauptspeisen bis hin zu köstlichen Desserts.

Heute stellen wir Ihnen aus der Rubrik Hauptgerichte das Rezept „Gefüllte Champignons mit Pesto“ vor.

Eine attraktive Leckerei für Partys. Und dabei so leicht zuzubereiten! Zeit braucht eigentlich nur das Anwärmen der Pilze im Dörrautomaten.

Die Pilze sind nach dem Erwärmen weich und saftig. Wenn Sie keinen Dörrautomaten haben, stellen Sie Ihren Backofen auf die niedrigste Stufe und lassen Sie die Tür einen Spalt offen. Damit Enzyme und Nährstoffe erhalten bleiben, darf die Temperatur im Backofen nicht über 46 ˚C steigen. Wenn Sie das Gericht als Vorspeise servieren wollen, sollten Sie Baby-Champignons verwenden.

Für 2 Portionen:

Zutaten:

2 große Egerlinge oder 6 bis 8 junge Champignons

4 Esslöffel Tamari oder Nama Shoyu

2 Esslöffel kalt gepresstes Olivenöl nativ extra

1 Basilikumpesto (Rezept siehe Kasten unten)

Zubereitung:

Reiben Sie die Pilzkappen vorsichtig mit einem sauberen Papiertuch ab und entfernen Sie den Stiel. Schneiden Sie das Stielende ab und halbieren Sie die Stiele. Marinieren Sie die Pilzkappen und die Stielhälften in einer Sauce aus 3 Esslöffeln Olivenöl und 2 Esslöffeln Tamari oder Nama Shoyu. Wenden Sie die Pilze mehrmals in der Sauce. Bei Bedarf noch mehr Sauce auf die Pilze träufeln.

Nehmen Sie für die größeren Pilze zwei kleine Teller, die in den Dörrautomaten passen (für die kleinen eine feuerfeste Auflaufform). Legen Sie die Pilze mit der Kappe nach unten auf den Teller. Stellen Sie die verbleibende Marinade beiseite. Füllen Sie die Pilzkappen mit etwa 2 Esslöffeln Pesto. Glatt streichen. Geben Sie die marinierten Stiele auf die Teller.

Legen Sie eine halbierte Kirschtomate auf jeden Pilz oder bestreuen Sie die Pilze mit fein gehackten Tomaten. Mit der restlichen Marinade übergießen. Sollte keine Marinade übrig sein, mit Tamari oder Nama Shoyu würzen.

Stellen Sie die Teller auf zwei Einschübe in den Dörrautomaten und trocknen Sie die Pilze bei 43˚C 1 bis 2 Stunden lang, je nachdem, wie groß die Pilze sind. Sie sind gar, wenn der äußere Rand dunkler wird und wie „gekocht“ aussieht.

Vor dem Servieren frischen Zitronensaft darüberträufeln.

Basilikumpesto

• 2 Tassen frisches Basilikum oder etwas mehr

• 1 bis 2 Knoblauchzehen

• ½ Tasse Walnüsse oder Pinienkerne oder eine Mischung aus beidem

• etwa 2 bis 3 Esslöffel kalt gepresstes Olivenöl nativ extra

• 1 großzügige Prise Himalajasalz



Zubereitung:

Alle Zutaten in den Mixer geben und glatt und cremig pürieren. Geben Sie mehr Wasser zu, wenn nötig. In einem verschlossenen Behälter im Kühlschrank aufbewahren. Die Mischung wird beim Auskühlen fest. Wenn sie dünnflüssiger sein soll, geben Sie mehr Wasser dazu. Dicker wird sie, wenn Sie 2 Esslöffel Irish-Moss-Paste (Seite 102) einrühren. Wenn Sie den Veggie-Sauerrahm in eine Spritzflasche füllen, können Sie Ihre Gerichte damit dekorieren.

Buchtipp:

Mimi Kirk

Rohköstlich leben

Eine praktische Einführung in die Rohkost-Küche mit 120 leckeren Rezepten für Gesundheit und zeitlose Schönheit

318 Seiten, Broschur, 22,90 €

ISBN: 978-3-86264-205-2

Hans Nietsch Verlag