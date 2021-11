Highlights aus Johannes Baumgartners  „Ayurvedisch kochen im Einklang mit den Jahreszeiten“

Ayurveda, die jahrtausendealte indische Heilkunst, weiß die Balance der Doshas – der Lebensenergien Vata, Pitta und Kapha – wiederherzustellen und so Körper und Geist zu harmonisieren. Im Bereich „Ernährung“ gelingt das vor allem durch die Verwendung der Gewürze und der sechs Geschmacksrichtungen Süß, Sauer, Salzig, Scharf, Bitter und Herb.

Johannes Baumgartner hat die ayurvedische Kochkunst, die Zutaten und Gewürze so kombiniert, dass ein Gericht ausgleichend und harmonisierend wirkt, über Jahre in indischen Tempeln erlernt.

Die ayurvedische Kochkunst geht zurück auf die Veden, die bereits vor 5000 Jahren eine sehr ausgewogene Ernährung zugunsten von Gesundheit und spirituellem Fortschritt propagierten.

Johannes Baumgartner hat die ayurvedische Küche viele Jahre intensiv in indischen Ashrams erlernt und viele Hundert Rezepte gesammelt. Die eigens für Ayurvedisch kochen im Einklang mit den Jahreszeiten gemachten Fotos lassen den Gaumennschmaus auch zu einem Augenschmaus werden.

Heute stellen wir Ihnen aus der Rubrik Frühling das Rezept „Spinatlasagne“ vor.

Zutaten:

ca. 200 g Lasagneplatten (ohne Ei)

Für die Füllung:

500 g Spinat

Für die Sahnesauce:

200 ml Sahne oder vegane Sahne

10 schwarze Pfefferkörner, grob gemahlen

½ TL gemahlene Muskatnuss

½ TL Salz

Für die Tomatensauce:

500 g Tomaten

100 ml Wasser

1 Zweig Thymian

¾ TL Salz

½ EL Rohrzucker

3 EL Olivenöl

Zubereitung:

Für die Füllung Spinat zerkleinern und in einer Pfanne 5 Minuten ohne Deckel dünsten.

Für die Sahnesauce die vegane Sahne, Pfeffer, Muskat und Salz mischen.

Für die Tomatensauce Tomaten häuten und zerkleinern. Tomatenstücke mit Wasser, Thymian, Rohrzucker und Salz in einen Topf geben und zugedeckt bei niedriger Hitze 1 Stunde köcheln lassen. Tomatensauce vom Herd nehmen und das Olivenöl unterrühren.

Den Boden einer vegan gefetteten Auflaufform mit den Lasagneplatten bedecken und eine Schicht Tomatensauce daraufstreichen. Auf die zweite Schicht Platten etwas Spinat geben und auf die dritte etwas Sahnesauce. Fortfahren, bis alle Zutaten verbraucht sind. Zum Schluss die Sahne gleichmäßig darübergießen.

Die Lasagne im Backofen bei 200 °C backen, bis die Oberfläche goldbraun ist.

Gut bekömmlich für alle drei Doshas.

Vata gibt zusätzlich ½ Teelöffel gemahlene Fenchelsamen zum Spinat. Vata und Kapha können ½ Teelöffel Cayennepfeffer oder 1 gehackte Peperoncini in die Tomatensauce geben.

Buchtipp:

Johannes Baumgartner

Ayurvedisch kochen

vegetarisch, saisonal & karmafrei

189 Seiten, Broschur, 19,90 €

ISBN: 978-3-86264-347-9

Hans Nietsch Verlag