Leckere Smoothies aus der Natur von Gabriele Bräutigam – Einfach lecker, vegan und (roh)köstlich

Wilde Grüne Smoothies sind in 3 Minuten aus Früchten, Wildkräutern und etwas Wasser gemixt, schmecken fantastisch und versorgen den Körper nachhaltig mit allen essenziellen Nährstoffen, die in unserer Ernährung heute meist zu kurz kommen. 50 kreative Rezepte durchs ganze Jahr und 50 Porträts heimischer Wildkräuter, die jeden Smoothie in ein magisches Lebenselixier verwandeln, sowie Tipps zum Sammeln, Anbau, Vorratshaltung sind eine unwiderstehliche Einladung, den Genuss von Wald und Wiese selbst zu erleben.

Brennnessel, Giersch und Labkraut, Rotklee, Luzerne und Wiesen-Bärenklau – entdecken Sie unsere heimischen Superfoods für Anti-Aging und innere Balance, für Haut, Haar und ein gut funktionierendes Immunsystem.



Entspannt den Abend genießen mit dem herb-süssen Relax-Smoothie „Ruhepol“

Hopfen-Fenchel-Smoothie mit Bertram

Schmeckt angenehm weich mit leichter Bitternote, die an Amaro erinnert. Ein gesunder Genuss, der die Sinne streichelt, den Körper und die Seele entspannt und Ersteren nach einem anstrengenden Tag gut versorgt, ohne zu belasten.

Zutaten:

8 Hopfendolden

1 Handvoll Fenchelkraut

1 Apfel

0,1 Liter Wasser

1 Handvoll Crushed Ice

1 Prise Bertrampulver

Ergibt etwa 0,4 Liter.

Zubereitung:

Das Kraut von der Fenchelknolle abschneiden (oder wilden Fenchel verwenden). Apfel waschen und vierteln, dabei Blüte und Stiel entfernen; Kerngehäuse mit verwenden.

Wasser und Crushed Ice in den Mixer füllen. Apfel, Fenchelkraut, Hopfen und Bertrampulver dazugeben. Mixen.

Mixer-Info:

Hochleistungsmixer ca. 20 Sekunden; Küchenmixer ca. 2 Minuten (Kerngehäuse des Apfels entfernen).

Tipp:

Statt eines Abendessens genossen ideal, um auf schmackhafte Weise

Gewicht zu reduzieren.

Info:

Hopfen gehört zu den Hanfgewächsen. Nicht nur im Bier entfaltet er seine entspannende Wirkung. Der Fenchel sorgt für ein gutes Bauchgefühl.

Buchtipp:

Gabriele Bräutigam

Wilde Grüne Smoothies

50 Wildkräuter – 50 Rezepte

206 Seiten, Broschur, 18,90 €

ISBN: 978-3-86264-252-6

Hans Nietsch Verlag