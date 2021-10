Highlights aus Mimi Kirks leckeren Rohkostküche

Das Geheimnis, wie Sie in jedem Alter strahlend gesund aussehen. Es ist einfach, jung und vital zu bleiben. Mimi Kirk ist das beste Beispiel dafür: Regelmäßig wird sie auf um die 60 Jahre geschätzt … und in Wahrheit ist sie bereits über 80 Jahre alt!

In Rohköstlich leben erzählt Mimi Kirk von ihrem persönlichen Weg zur Rohkost und wie sie mit der Umstellung auf frische pflanzliche Nahrungsmittel den Schlüssel zu ungeahnter Gesundheit und Lebensfreude fand. Nach vielen Jahren Erfahrung mit der Rohkost-Küche beschreibt sie ihre Rezepte leicht verständlich und umsetzbar.

Mimi Kirk präsentiert in ihrem Buch mehr als 120 herrliche Rezepte für den perfekten Einstieg in die kreative Rohkost-Küche – von unterschiedlichen Getränken (grünen Smoothies, Nussmilch, Säften) und Frühstücksleckereien über Suppen, Salate und außergewöhnliche Dressings, Gemüsegerichte und Hauptspeisen bis hin zu köstlichen Desserts.

Heute stellen wir Ihnen aus der Rubrik Smoothies das Rezept „Smoothie Girl und Shiitake präsentieren den Vanilla-Sky-Smoothie“ vor.

Zutaten:

1 Tasse ungesalzene Macadamia-nüsse aus biologischem Anbau, über Nacht eingeweicht

150 Gramm Ananasstücke, gefroren

Mark von ½ Vanilleschote oder 1 Messerspitze Vanillepulver

1 Teelöffel Agavendicksaft in Rohkostqualität oder 2 Medjoul-Datteln

Alle Zutaten in den Mixer geben und glatt pürieren.

Wahlweise (für Nicht-Veganer):

1 Teelöffel Manuka-Honig

1 Teelöffel Blütenpollen

Omid Jaffari hat den Vanilla-Sky-Smoothie kreiert und fotografiert. Er ist Küchenchef der Botanical Cuisine und hat die Blogs Shiitake und Tried. Tasted. Served. eingerichtet. (siehe www.shiitakeblog.com und www.triedtastedserved.com)

Lucy Stegley ist Mit-Koordinatorin von Australiens erstem vegarisch-veganem Campus-Café Realfoods. Ihr virtuelles Ich Smoothie Girl präsentiert im Internet regelmäßig leckere Smoothies aus Zutaten der Saison. (siehe www.raweventsaustralia.com und www.su.rmit.edu.au/departments/rusu-realfoods)

Mimis Tipp:

Geben Sie ein paar Salatblätter oder etwas Staudensellerie in den Smoothie, um die natürliche Fruchtsüße auszugleichen.

Buchtipp:

Mimi Kirk

Rohköstlich leben

Eine praktische Einführung in die Rohkost-Küche mit 120 leckeren Rezepten für Gesundheit und zeitlose Schönheit

318 Seiten, Broschur, 22,90 €

ISBN: 978-3-86264-205-2

Hans Nietsch Verlag