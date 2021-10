Marie Laforêts vegane Highlights für die perfekte Grillparty

Die lauen Sommerabende sind nicht mehr fern: Es ist Zeit, Terrasse und Garten auf Vordermann zu bringen, Gartentisch und -stühle hervorzuholen … und dann wird auch schon die Grillsaison eröffnet!

Und wie schön, dass inzwischen auch Vegetarier und Veganer beim Barbecue nicht mehr darben und sich mit fad schmeckenden, blassen Tofu-Würstchen zufriedengeben müssen. Denn mit der Zahl derjenigen, die sich für eine fleischlose oder sogar ganz tierproduktfreie Ernährung entscheiden, ist die Vielfalt der pflanzlichen Speisen gestiegen – und die Kreativität und die Innovationsfreude der veganen Grillmeister kennt keine Grenzen. An einem rein pflanzlichen Grillabend bleiben heute also keine Wünsche mehr offen!

Marie Laforêt beweist uns mit BBQ – simply veganicious!, dass man ganz ohne tierische Produkte wunderbare kulinarische Kreationen mit unglaublich intensiven Aromen auf den Grillteller zaubern kann.

Heute stellen wir Ihnen aus der Rubrik Vegane Spieße das Rezept „Asiatische Auberginen-Satés“ vor.

Für einen Hauch Exotik sorgen diese zarten und aromatischen AuberginenSpießchen, bei deren Zubereitung ich mich stets von indonesischen Saté-Spießen inspirieren lasse. Traditionell werden diese südostasiatischen Grillgerichte mit einer leckeren Erdnusssauce serviert, die zu fast allen Gemüsesorten, aber auch mit Tofu, Tempeh & Co. einfach umwerfend gut schmeckt.

Für 4 Personen:

2 große Auberginen

1 Limette, in Schnitze geschnitten

Holzspieße (Menge nach Bedarf)

Erdnusssauce:

250 ml Erdnussbutter

4 EL Limettensaft

4 EL Tamari-Sojasauce

1 TL Chilisauce

1 EL Agavendicksaft

1 TL gemahlener Kurkuma

Zubereitung:

Für die Sauce die Erdnussbutter nach und nach sorgfältig mit den restlichen Zutaten verrühren. Für die Spießchen die Auberginen waschen, halbieren und 5 Minuten in siedendem Wasser kochen. Abseihen und in längliche, mittelgroße Stückchen schneiden. Die Auberginen in der vorbereiteten Erdnusssauce wenden, dann jeweils 1 bis 2 Stücke auf ein Spießchen stecken und einige Minuten auf dem Grill rösten, bis die Auberginen rundherum goldbraun sind.

Mit der verbliebenen Erdnusssauce und den Limettenschnitzen servieren.

Serviervorschläge:

Die Spießchen passen ganz vortrefflich zu Duftreis und einem frischen, knackigen Salat.

Buchtipp:

Marie Laforêt

BBQ – simply veganicious!

25 vegane Highlights für die perfekte Grillparty

78 Seiten, Broschur, 9,90 €

ISBN: 978-3-86264-384-4

Hans Nietsch Verlag