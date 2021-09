Leckere Smoothies aus der Natur von Gabriele Bräutigam – Einfach lecker, vegan und (roh)köstlich

Wilde Grüne Smoothies sind in 3 Minuten aus Früchten, Wildkräutern und etwas Wasser gemixt, schmecken fantastisch und versorgen den Körper nachhaltig mit allen essenziellen Nährstoffen, die in unserer Ernährung heute meist zu kurz kommen. 50 kreative Rezepte durchs ganze Jahr und 50 Porträts heimischer Wildkräuter, die jeden Smoothie in ein magisches Lebenselixier verwandeln, sowie Tipps zum Sammeln, Anbau, Vorratshaltung sind eine unwiderstehliche Einladung, den Genuss von Wald und Wiese selbst zu erleben.

Brennnessel, Giersch und Labkraut, Rotklee, Luzerne und Wiesen-Bärenklau – entdecken Sie unsere heimischen Superfoods für Anti-Aging und innere Balance, für Haut, Haar und ein gut funktionierendes Immunsystem.



Herzhafter Beauty-Zaubertrank „Rapunzel“

Zaubertrank für Haut & Haar – Brennnessel-Avocado-Smoothie

Rapunzel, Rapunzel, lass dein Haar herunter … vermutlich stand bei Rapunzel in ihrem Turm Brennnessel auf dem Speiseplan, denn ihr Haarwuchs war legendär. Unsere Urgroßmütter tranken Brennnesseltee für langes, volles Haar bis ins hohe Alter.

Zutaten:

1 Handvoll (junge) Brennnesselblätter

1 Esslöffel getrocknete Brennnesselsamen, über Nacht in 0,25 Liter Wasser eingeweicht

1 kleiner Apfel

½ Avocado mit Kern

1 Handvoll Feldsalat (Rapunzel)

1 Handvoll Crushed Ice

Ergibt etwa 0,5 Liter.

Zubereitung:

Brennnesselblätter abzupfen und waschen. Feldsalat putzen und waschen. Apfel waschen und vierteln, dabei Blüte und Stiel entfernen; Kerngehäuse mit verwenden. Avocado längs teilen, den Kern entfernen und das Fruchtfleisch mit einem Löffel aus der Schale heben. Crushed Ice in den Mixer füllen.

Zuerst Früchte, dann Brennnesselblätter und -samen mit Einweichwasser sowie Feldsalat dazugeben. Mixen.

Mixer-Info:

Hochleistungsmixer ca. 30 Sekunden; Küchenmixer ca. 3 Minuten (Kerngehäuse des Apfels und Blattstängel vorher entfernen).

Tipps:

Bis zu 20 Prozent (!) Mineralstoffe versorgen Haut und Haar: Um das Wachstum der Haare anzuregen und bei trockenem, brüchigem Haar empfiehlt sich zusätzlich die äußerliche Anwendung: mit Brennnessel-Tee als Spülung.

Zum Würzen mit frisch geriebener Muskatnuss, 1 Spritzer Zitronensaft und 1 Prise Fleur de Sel abschmecken.

