Leckere Smoothies aus der Natur  von Gabriele Bräutigam – Einfach lecker, vegan und (roh)köstlich

Wilde Grüne Smoothies sind in 3 Minuten aus Früchten, Wildkräutern und etwas Wasser gemixt, schmecken fantastisch und versorgen den Körper nachhaltig mit allen essenziellen Nährstoffen, die in unserer Ernährung heute meist zu kurz kommen. 50 kreative Rezepte durchs ganze Jahr und 50 Porträts heimischer Wildkräuter, die jeden Smoothie in ein magisches Lebenselixier verwandeln, sowie Tipps zum Sammeln, Anbau, Vorratshaltung sind eine unwiderstehliche Einladung, den Genuss von Wald und Wiese selbst zu erleben.

Brennnessel, Giersch und Labkraut, Rotklee, Luzerne und Wiesen-Bärenklau – entdecken Sie unsere heimischen Superfoods für Anti-Aging und innere Balance, für Haut, Haar und ein gut funktionierendes Immunsystem.

Pikanter ANTI-AGE Smoothie oder raffinerter Gazpacho „Forever Young“

Geeister Meerrettich-Weintrauben-Gazpacho

Fluffig, mit pikanter Schärfe im Abgang: Die pikanten Senföle bilden den messbaren Anteil dieses Rettungsschirms gegen vorzeitige Zellalterung. Der fantastische Geschmack dieses Drinks ist die zweite Komponente, denn: Genuss macht glücklich und Glückshormone sind auch ein Allheilmittel.

Zutaten:

3 große Blätter Wilder Meerrettich

1 großzügige Handvoll rote Weintrauben

3 Blätter Rotkohl

3 Salatblätter (z. B. Romanasalat)

1 Handvoll Crushed Ice

Für den Smoothie:

zusätzlich 0,2 Liter Wasser verwenden.

Ergibt etwa 0,25 bis 0,5 Liter Gazpacho.

Zubereitung:

Meerrettichblätter, Rotkohl und Salat waschen und grob zerkleinern. Rote Weintrauben waschen und Beeren abzupfen. Crushed Ice in den Mixer füllen. Weintrauben sowie Meerrettichblätter, Rotkohl und Salat dazugeben. Mixen.

Mixer-Info:

Hochleistungsmixer ca. 30 bis 40 Sekunden; Küchenmixer ca. 3 Minuten (statt Eis 0,25 Liter Wasser verwenden; Zutaten werden nicht so cremig püriert wie mit dem Hochleistungsmixer).

Tipps:

Zum zweiten Frühstück als herzhaften Smoothie trinken oder auf der nächsten Grillfeier als Gazpacho servieren.

Im Winter Meerrettichblätter durch ½ Karton Brokkolisprossen ersetzen. Sie setzen beim Mixen einen extrem hohen Anteil an Senfglycosiden frei. Die wirken nach neuerer Forschung Zellalterung und -veränderungen (im schlimmsten Fall Krebs) entgegen.

Buchtipp:

Gabriele Bräutigam

Wilde Grüne Smoothies

50 Wildkräuter – 50 Rezepte

206 Seiten, Broschur, 18,90 €

ISBN: 978-3-86264-252-6

Hans Nietsch Verlag