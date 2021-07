Highlights aus Johannes Baumgartners „Ayurvedisch kochen im Einklang mit den Jahreszeiten“

Ayurveda, die jahrtausendealte indische Heilkunst, weiß die Balance der Doshas – der Lebensenergien Vata, Pitta und Kapha – wiederherzustellen und so Körper und Geist zu harmonisieren. Im Bereich „Ernährung“ gelingt das vor allem durch die Verwendung der Gewürze und der sechs Geschmacksrichtungen Süß, Sauer, Salzig, Scharf, Bitter und Herb. Johannes Baumgartner hat die ayurvedische Kochkunst, die Zutaten und Gewürze so kombiniert, dass ein Gericht ausgleichend und harmonisierend wirkt, über Jahre in indischen Tempeln erlernt.

Die ayurvedische Kochkunst geht zurück auf die Veden, die bereits vor 5000 Jahren eine sehr ausgewogene Ernährung zugunsten von Gesundheit und spirituellem Fortschritt propagierten.

Johannes Baumgartner hat die ayurvedische Küche viele Jahre intensiv in indischen Ashrams erlernt und viele Hundert Rezepte gesammelt. Die eigens für Ayurvedisch kochen im Einklang mit den Jahreszeiten gemachten Fotos lassen den Gaumennschmaus auch zu einem Augenschmaus werden.

Heute stellen wir Ihnen aus der Rubrik Winter das Rezept „Vanille-Ingwer-Töpfchen mit Mandarinensauce“ vor.

2 EL frische Ingwerwurzel, geraspelt

½ Vanillestange oder 3 TL Vanillezucker

400 ml Milch oder vegane Milch

3 EL heller Zucker, z. B. Sharkara

gut 1 TL Agar-Agar

250 ml Mandarinensaft

1 EL Rohrzucker

1¼ TL Mais- oder Tapiokastärke

etwas Wasser zum Anrühren der Stärke (Menge nach Bedarf)

ein paar Mandarinenfilets zum Garnieren (Menge nach Bedarf)

Zubereitung:

Die geraspelte Ingwerwurzel kräftig mit der Hand auspressen und dabei den Saft auffangen. Die Vanillestange längs aufschneiden und mit einem Löffel das Mark herauskratzen. Vanillemark mit der Milch in einen Topf geben und 5 Minuten köcheln lassen. Ingwersaft und Zucker dazugeben und 2 Minuten köcheln lassen. Unter ständigem kräftigem Rühren Agar-Agar dazugeben. Noch 3 Minuten köcheln lassen und die Creme in Dessertformen in passender Größe gießen. Die Vanille-Töpfchen erkalten lassen.

Mandarinensaft und Rohrzucker in einem Topf aufkochen. Mais- oder Tapiokastärke in wenig Wasser anrühren und unter kräftigem Rühren unter den Saft mischen. Kurz aufkochen lassen und vom Herd nehmen.

Die Vanille-Töpfchen mit etwas Sauce übergießen und mit Mandarinenfilets garniert servieren.

Gut bekömmlich für alle drei Doshas. Kapha genießt das Dessert in kleinen Portionen.

Buchtipp:

Johannes Baumgartner

Ayurvedisch kochen

vegetarisch, saisonal & karmafrei

189 Seiten, Broschur, 19,90 €

ISBN: 978-3-86264-347-9

Hans Nietsch Verlag