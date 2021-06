Leckere Smoothies aus der Natur von Gabriele Bräutigam – Einfach lecker, vegan und (roh)köstlich

Wilde Grüne Smoothies sind in 3 Minuten aus Früchten, Wildkräutern und etwas Wasser gemixt, schmecken fantastisch und versorgen den Körper nachhaltig mit allen essenziellen Nährstoffen, die in unserer Ernährung heute meist zu kurz kommen. 50 kreative Rezepte durchs ganze Jahr und 50 Porträts heimischer Wildkräuter, die jeden Smoothie in ein magisches Lebenselixier verwandeln, sowie Tipps zum Sammeln, Anbau, Vorratshaltung sind eine unwiderstehliche Einladung, den Genuss von Wald und Wiese selbst zu erleben.

Brennnessel, Giersch und Labkraut, Rotklee, Luzerne und Wiesen-Bärenklau – entdecken Sie unsere heimischen Superfoods für Anti-Aging und innere Balance, für Haut, Haar und ein gut funktionierendes Immunsystem.



Der frische Health-Smoothie „Iron Maiden“

Schmackhafter Eisen-Lieferant

Franzosenkraut-Melonen-Smoothie mit Mangold

Schmeckt angenehm mineralisch-erdend und ist sehr erfrischend. Franzosenkraut, auch Energiekraut genannt, ist besonders reich an Eisen und damit wertvoll, vor allem für Vegetarier und für Frauen – einfach an den entsprechenden Tagen genießen.

Zutaten:

1 Handvoll Franzosenkraut

½ Cantaloupe-Melone

1 Handvoll Mangold (ca. 4 Blätter mit Stängel)

0,2 Liter Wasser

1 Handvoll Crushed Ice

Ergibt etwa 0,6 Liter.

Zubereitung:

Franzosenkraut und Mangold waschen. Beim Kraut die Blätter vom Stängel zupfen, beim Mangold die harten Teile entfernen, den Rest grob schneiden. Melone waschen, schälen, grob in Stücke schneiden. Wasser und Crushed Ice in den Mixer füllen. Melone, Mangold und Franzosenkraut dazugeben. Mixen.

Mixer-Info:

Hochleistungsmixer ca. 30 Sekunden; Küchenmixer ca. 2 Minuten (Kerne der Melone entfernen).

Tipps:

Zum Würzen etwas Zimt verwenden, das schmeckt raffiniert und heitert das Gemüt auf!

Dieser Drink ist vor allen für Ovo-Lakto-Vegetarier zu empfehlen, da Kuhmilchprodukte und Eier die Eisenaufnahme hemmen.

Buchtipp:

Gabriele Bräutigam

Wilde Grüne Smoothies

50 Wildkräuter – 50 Rezepte

206 Seiten, Broschur, 18,90 €

ISBN: 978-3-86264-252-6

Hans Nietsch Verlag