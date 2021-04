Marie Laforêts vegane Highlights für die perfekte Grillparty

Die lauen Sommerabende sind nicht mehr fern: Es ist Zeit, Terrasse und Garten auf Vordermann zu bringen, Gartentisch und -stühle hervorzuholen … und dann wird auch schon die Grillsaison eröffnet!

Und wie schön, dass inzwischen auch Vegetarier und Veganer beim Barbecue nicht mehr darben und sich mit fad schmeckenden, blassen Tofu-Würstchen zufriedengeben müssen. Denn mit der Zahl derjenigen, die sich für eine fleischlose oder sogar ganz tierproduktfreie Ernährung entscheiden, ist die Vielfalt der pflanzlichen Speisen gestiegen – und die Kreativität und die Innovationsfreude der veganen Grillmeister kennt keine Grenzen. An einem rein pflanzlichen Grillabend bleiben heute also keine Wünsche mehr offen!

Marie Laforêt beweist uns mit BBQ – simply veganicious!, dass man ganz ohne tierische Produkte wunderbare kulinarische Kreationen mit unglaublich intensiven Aromen auf den Grillteller zaubern kann.

Heute stellen wir Ihnen aus der Rubrik Beilagen das Rezept „Gegrillte Maiskolben“ vor.

Dieser Klassiker aus Amerika darf auf keiner Grillparty fehlen. Barbecue-Maiskolben können Sie auf vielerlei Art zubereiten. Ich konnte mich schließlich zwischen einer Marinade mit Käsegeschmack und einer süßsauren Version nicht entscheiden. Deshalb verrate ich Ihnen hier beide Rezepte:

Für 4 Personen:

4 frische Maiskolben

Marinade mit Käsegeschmack:

3 EL geschmacksneutrales Pflanzenöl

1 EL Cashewmus

½ TL Salz

1 EL Gomasio (Sesamsalz)

2 TL flüssige Bierhefe

Süßsaure Marinade:

4 EL geschmacksneutrales Pflanzenöl

½ TL Salz

2 EL heller Rohrohrzucker

1 EL Apfelessig

2–3 kleine milde Peperoni, fein gehackt

2 TL frischer Koriander, fein gehackt

Saft von ¼ Limette (wahlweise)

Zubereitung:

Die Maiskolben putzen, die Blätter nach hinten ziehen und am Stielansatz zusammenbinden. So können Sie die Kolben beim Grillen gut greifen und wenden. Dann die feinen Fäden zwischen den Körnerreihen abziehen. Beim Grillen sollten Sie jedoch unbedingt darauf achten, dass die zurückgebundenen Blätter über der Glut nicht Feuer fangen.

Für die beiden Marinaden jeweils alle Zutaten in eine kleine Schüssel geben und gründlich verrühren. Die vorbereiteten Maiskolben mit der Marinade bestreichen und unter gelegentlichem Wenden auf dem Grill gleichmäßig goldbraun garen.

Tipps: Wenn Sie bereits ahnen, dass mehr Gäste als geplant zu Ihrem Grillfest kommen werden, legen Sie am besten einen kleinen Vorrat an frischen Maiskolben bereit und rühren Sie gleich beide Marinaden an. Für kleinere Portionen können Sie die Maiskolben auch in der Mitte durchschneiden und mit der Marinade Ihrer Wahl bestreichen.

Buchtipp:

Marie Laforêt

BBQ – simply veganicious!

25 vegane Highlights für die perfekte Grillparty

78 Seiten, Broschur, 9,90 €

ISBN: 978-3-86264-384-4

Hans Nietsch Verlag